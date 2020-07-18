Галерея: в Эстонии стартовали Дни открытых хуторов

Хотя всеэстонский День открытых хуторов состоится в воскресенье, три четверти участвующих в нем хозяйств открыты для гостей уже в субботу.
Для участия в мероприятии, которое проходит в шестой раз, зарегистрировались 281 участник, из которых 210 хуторов и сельских предприятий уже открыты в субботу, сообщило Министерство сельской жизни. В субботу в полдень состоялось и открытие Дня открытых хуторов в столице картофеля - в Симуну. Для ориентации в мероприятиях Дня и составления собственного маршрута можно использовать мобильное приложение Navicup с картой открытых хуторов.
Министерство сельской жизни рекомендует посетителям хуторов оставлять своих домашних животных дома, поскольку они могут напугать сельскохозяйственных животных, которых также не следует кормить без разрешения хозяев посещаемого хутора. Организаторы Дня советуют также захватить с собой собственные столовые приборы, чтобы избежать пластикового мусора.
День открытой фермы организуют Министерство по делам сельского хозяйства, Центр аграрных исследований, Аграрно-торговая палата и Центральный союз хуторян. Организация Дня открытых хуторов финансируется из бюджета программы развития сельской жизни в Эстонии и Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельской жизни.
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