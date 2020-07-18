Галерея: в Эстонии стартовали Дни открытых хуторов

Для участия в мероприятии, которое проходит в шестой раз, зарегистрировались 281 участник, из которых 210 хуторов и сельских предприятий уже открыты в субботу, сообщило Министерство сельской жизни. В субботу в полдень состоялось и открытие Дня открытых хуторов в столице картофеля - в Симуну. Для ориентации в мероприятиях Дня и составления собственного маршрута можно использовать мобильное приложение Navicup с картой открытых хуторов.