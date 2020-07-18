В результате пожара в Ярвамаа погиб человек

В центр тревоги поступило сообщение о пожаре в небольшом городе Аравете в полдень в 11.47. О пожаре уведомил сосед, который увидел выходящий из окна двухэтажного частного темный дым. По предварительной информации, в здании мог находиться человек.

Прибывшие на место происшествия в 11.51 спасатели Аравете немедленно приступили к поиску людей и тушению здания. В 12.09 потерпевший был найден в здании и передан врачам. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь человека не удалось.

Пожар был потушен в 13.43. Огонь уничтожил комнату на первом этаже, остальные комнаты были повреждены сажей и водой. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на второй этаж.