Картина дня: пожар в соборе, расплата за комментарий и бешеные гонки в Таллинне

Во сколько в Эстонии обойдется гневный комментарий?

Сотни комментаторов получили исковые письма с требованием выплатить компенсацию в несколько тысяч евро. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла: подозревают поджог

Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Трагедия на Лаагна-теэ ничему не научила? В Таллинне вновь устроили бешеные гонки

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны опубликовал в социальных сетях запись с авторегистратора, на которой заснято, как в Таллинне опасный маневр водителя стал причиной ДТП. Читать далее...

Адвокат лихулаского стрелка о тактике защиты: наша цель — избежать пожизненного заключения

Дело о стрельбе в Лихула, которое в начале июня потрясло всю Эстонию, является чрезвычайно трудоемким и времязатратным для следствия, поэтому пока неизвестно, когда Микк Таррасте, который застрелил двух человек и ранил трех, предстанет перед судом. Читать далее...

Кадриоргу — 302 года: «Судьбу исторических парков всегда решают политики»

В преддверии торжественного дня директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре и заведующий парком Айн Ярве рассказали Rus.Postimees о реставрации произведений искусства, истории появления японского сада, планах на ближайший год и многом другом. Читать далее...

В результате пожара в Ярвамаа погиб человек

Сегодня в полдень во время пожара в городе Аравете погиб пожилой мужчина. Читать далее...

Фальшивой статистикой пытаются доказать «панику» вокруг Covid-19