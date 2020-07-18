Картина дня: пожар в соборе, расплата за комментарий и тяжелое ДТП

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июля.
ФОТО И ВИДЕО 〉 Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла: подозревают поджог
Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции. Читать далее...
Во сколько в Эстонии обойдется гневный комментарий?
Сотни комментаторов получили исковые письма с требованием выплатить компенсацию в несколько тысяч евро. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Тяжелая авария на Таллиннской окружной дороге: пострадали шесть человек
Сегодня в 13:40 в деревне Таммемяэ на дороге Таллинн-Саку произошла тяжелая авария, в ходе которой столкнулись два легковых автомобиля, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Трагедия на Лаагна-теэ ничему не научила? В Таллинне вновь устроили бешеные гонки
Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны опубликовал в социальных сетях запись с авторегистратора, на которой заснято, как в Таллинне опасный маневр водителя стал причиной ДТП. Читать далее...
Адвокат лихулаского стрелка о тактике защиты: наша цель — избежать пожизненного заключения
Дело о стрельбе в Лихула, которое в начале июня потрясло всю Эстонию, является чрезвычайно трудоемким и времязатратным для следствия, поэтому пока неизвестно, когда Микк Таррасте, который застрелил двух человек и ранил трех, предстанет перед судом. Читать далее...
Кадриоргу — 302 года: «Судьбу исторических парков всегда решают политики»
В преддверии торжественного дня директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре и заведующий парком Айн Ярве рассказали Rus.Postimees о реставрации произведений искусства, истории появления японского сада, планах на ближайший год и многом другом. Читать далее...
В результате пожара в Ярвамаа погиб человек
Сегодня в полдень во время пожара в городе Аравете погиб пожилой мужчина. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 На площади Вабадузе прошла акция протеста против действий белорусских властей
Сегодня перед памятником победы прошла акция протеста против действий властей Белоруссии, которые перед президентскими выборами ограничивают мирные демонстрации и свободу слова. Читать далее...
Фальшивой статистикой пытаются доказать «панику» вокруг Covid-19
Задуматься кому и для чего нужна "паника" о пандемии, в своей публикации призывает пользователь Facebook . При этом он публикует якобы данные о количестве смертей в мире по разным причинам, в том числе - коронавируса, за последние два месяца 2020 года. Однако эти данные не соответствуют истине. Читать далее...
"Воровать нет смысла". Россия заявила, что будет производить оксфордскую вакцину от коронавируса
Российские представители ответили на обвинения в том, что хакеры из России якобы пытаются украсть в западных лабораториях секреты вакцины от коронавируса. Весьма кстати оказалась новость о том, что одна из российских компаний станет глобальным партнером в производстве вакцины, которую сейчас тестирует международный концерн AstraZeneca. Читать далее...
Государство вынуждено пересмотреть систему социальной помощи детям
По словам Танеля Кийка, министерство социальных дел намерено осенью представить правительству предложения, которые делают системы социальной помощи детям с особыми потребностями более логичными. Необходимость изменений обусловлена решением о лишении ребенка с диабетом первого типа степени инвалидности. Читать далее...