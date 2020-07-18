Картина дня: пожар в соборе, расплата за комментарий и тяжелое ДТП

ФОТО И ВИДЕО 〉 Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла: подозревают поджог

Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции. Читать далее...

Во сколько в Эстонии обойдется гневный комментарий?

Сотни комментаторов получили исковые письма с требованием выплатить компенсацию в несколько тысяч евро. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Тяжелая авария на Таллиннской окружной дороге: пострадали шесть человек

Сегодня в 13:40 в деревне Таммемяэ на дороге Таллинн-Саку произошла тяжелая авария, в ходе которой столкнулись два легковых автомобиля, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Трагедия на Лаагна-теэ ничему не научила? В Таллинне вновь устроили бешеные гонки

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны опубликовал в социальных сетях запись с авторегистратора, на которой заснято, как в Таллинне опасный маневр водителя стал причиной ДТП. Читать далее...

Адвокат лихулаского стрелка о тактике защиты: наша цель — избежать пожизненного заключения

Дело о стрельбе в Лихула, которое в начале июня потрясло всю Эстонию, является чрезвычайно трудоемким и времязатратным для следствия, поэтому пока неизвестно, когда Микк Таррасте, который застрелил двух человек и ранил трех, предстанет перед судом. Читать далее...

Кадриоргу — 302 года: «Судьбу исторических парков всегда решают политики»

В преддверии торжественного дня директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре и заведующий парком Айн Ярве рассказали Rus.Postimees о реставрации произведений искусства, истории появления японского сада, планах на ближайший год и многом другом. Читать далее...

В результате пожара в Ярвамаа погиб человек

Сегодня в полдень во время пожара в городе Аравете погиб пожилой мужчина. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На площади Вабадузе прошла акция протеста против действий белорусских властей

Сегодня перед памятником победы прошла акция протеста против действий властей Белоруссии, которые перед президентскими выборами ограничивают мирные демонстрации и свободу слова. Читать далее...

Фальшивой статистикой пытаются доказать «панику» вокруг Covid-19

Задуматься кому и для чего нужна "паника" о пандемии, в своей публикации призывает пользователь Facebook . При этом он публикует якобы данные о количестве смертей в мире по разным причинам, в том числе - коронавируса, за последние два месяца 2020 года. Однако эти данные не соответствуют истине. Читать далее...

"Воровать нет смысла". Россия заявила, что будет производить оксфордскую вакцину от коронавируса

Российские представители ответили на обвинения в том, что хакеры из России якобы пытаются украсть в западных лабораториях секреты вакцины от коронавируса. Весьма кстати оказалась новость о том, что одна из российских компаний станет глобальным партнером в производстве вакцины, которую сейчас тестирует международный концерн AstraZeneca. Читать далее...

Государство вынуждено пересмотреть систему социальной помощи детям