Галерея ⟩ На площади Вабадузе прошла акция протеста против действий белорусских властей

На происходящее в Белоруссии также обратило внимание Министерство иностранных дел Эстонии. «В последние дни в Белоруссии были задержаны мирные протестующие, правозащитники и журналисты. Достойно сожаления, что на фоне предстоящих президентских выборов официальные власти Белоруссии не смогли гарантировать верховенство закона и конкурирующую политическую среду, препятствуя регистрации потенциальных кандидатов. Такие непропорциональные и необоснованные ограничения не соответствуют имеющимся международным стандартам», - написано в заявлении министерства.