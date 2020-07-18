Тяжелая авария на Таллиннской окружной дороге: пострадали шесть человек

По первоначальным данным, авария произошла, когда поворачивавший налево легковой автомобиль Nissan Micra выехал наперерез ехавшему ему навстречу автомобилю Subaru XV. В результате столкновения пострадали шесть человек, которые были доставлены в больницу. Точная информация об их повреждениях выясняется. Скорая помощь увезла с места происшествия в больницу очевидца, которому стало плохо.

Руководитель патруля Ляэне-Харьюского полицейского участка Ало Валдло сказал, что в движении всегда нужно быть очень внимательным и нельзя спешить. "Перед тем, как повернуться или перестроиться, всегда следует проверить, безопасен ли маневр. Если видите приближающейся автомобиль, то сбросьте скорость и дайте водителю, который едет навстречу, проехать до того, как вы повернете. Также следует заранее включить указатель поворота, так водители, которые едут сзади, будут знать, что нужно сбросить скорость", - сказал полицейский.

Точные обстоятельства аварии выясняются.