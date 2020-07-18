Сохранившаяся модель Старой Нарвы представлена в виде экспозиции советских времен

Старая Нарва изображена в качестве модели барочного городка Федором Шанцыным в масштабе 1: 100. Долгое время детали выставки пылились в квартире автора, однако в прошлом году Федором было достигнуто соглашение с Нарвским музеем, и модель увидел свет.

Являвшийся с 2008 по 2015 год главным архитектором города Нарвы Пеэтер Тамбу рассказал Postimees об истории рождения модели. «Меня поразило известие о том, что на открытии экспозиции поблагодарили нескольких депутатов Нарвского собрания. Они выступали против выставки модели Старой Нарвы более десяти лет, а в прошлом году требовали, чтобы бывший архитектор города Иван Сергеев проверил, на каком основании мастеру модели Федору Шанцыну выделили финансы на покупку материалов - по их мнению это было совершенным злоупотреблением городского бюджета.

Создание модели началась с того, что мы наняли Шанцына на эту работу. Он начал с модели церквей и Ратуши, которые являлись отдельными объектами. Мы выделили ему финансы на создание целого города эпохи», - сказал Тамбу.

На макете нет Нарвского замка Германа. Возможно, это связано с нехваткой места или решением кураторов. В предыдущей обители модели, Нарвской Ратуше, было меньше места для хранения, но в ней находилась модель крепости.

Тамбу вспомнил, как чиновники уволили Шанцына и Ивану Сергееву пришлось усердно работать, чтобы устроить выставку для модели. Нарвский музей связался с автором и взял макет под свою опеку. «Все это еще раз показывает лицемерие наших властей», - сказал Тамбу.