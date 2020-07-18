Барселона. ФОТО: PAU BARRENA/AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе ношения масок должна сохраняться "определённая свобода". Барселона снова частично закрывается на карантин, а испанский режиссер Педро Альмодовар начал съемки в Мадриде - городе, который был одним из центров распространения Сovid-19.

В эфире телеканала Fox News Трамп выступил против введения обязательного ношения масок по всей стране. "Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и я в это не верю", - сказал президент в ответ на вопрос, намерен ли он издать указ о масочном режиме в США.

Заявления Трампа прозвучали после того, как главный эпидемиолог США Энтони Фаучи призвал руководителей штатов "всеми силами убеждать" людей носить маски. Сейчас в большинстве штатов ношение маски вне дома обязательно.

"Мощное оружие"

Сам Дональд Трамп отказывался от ношения маски, но в прошлую субботу впервые появился в ней на публике.

Ранее на этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали заявление, призывающее всех соблюдать масочный режим. "Маски - это наше самое мощное оружие, чтобы предотвратить распространение Covid-19, в особенности когда ее используют все в общественной среде".

Уже известно, что в конце августа-сентябре школы в США не откроются.

США пострадали от пандемии коронавируса значительно больше всех стран мира: по последним данным, там более 3,6 млн заболевших и более 139 тысяч умерших.

Сейчас инфекция активно распространяется в Техасе и Калифорнии. Туда на помощь медикам были направлены военно-медицинские бригады с оборудованием, в том числе грузовики для перевозки тел.

Карантин в Барселоне

Между тем в Барселоне - столице испанской Каталонии и популярном туристическом городе - с субботы снова начинают действовать карантинные ограничения. Из-за роста числа инфицированных мэр Ада Колау ввела запрет собираться группами больше 10 человек.

Власти при этом не стали вводить полный локдаун, но рекомендовали людям не покидать дома без крайней необходимости. Эти рекомендации коснутся больше четырех миллионов человек.

Жителей призывают делать покупки в интернете, будет также ограничены культурные и спортивные мероприятия. Вместе с тем, останутся открытыми музеи.

С прошлой недели число новых случаев Covid-19 в Барселоне резко выросло. Агентво EFE передает, что за последние сутки в Каталонии зафиксировано 1226 заболевших, из которых 894 приходится на Барселону и прилегающие районы (при этом в самом городе 349 новых пациентов).

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Общее число заболевших здесь составило больше 260 тыс. человек, более 28 тыс. пациентов умерли.

Мадрид: первые коронавирусные съемки

Тем временем в Мадриде начались одни из первых киносъемок после начала пандемии.

Продюсер Агустин Альмодовар разметил в своем "Твиттере" фотографию брата, режиссера Педро Альмодовара, и актрисы Тильды Суинтон с первого дня съемок короткометражки "Человеческий голос".

Режиссер в маске, актриса держит в руке экран для защиты лица.

Pedro Almodóvar,Tilda Swinton, El Deseo , #LaVozHumana . Primer día de rodaje. pic.twitter.com/84ZQVmW9d5 — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) July 16, 2020

Изначально съемки были запланированы на апрель, на который пришелся самый разгар эпидемии.

В основе сценария фильма - одноактная пьеса для одной актрисы Жана Кокто, сюжет которой строится вокруг телефонного разговора женщины со своим бывшим любовником накануне его свадьбы.

Британия: 3 млрд фунтов для NHS

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал возвращение к нормальной жизни в стране к Рождеству. Чтобы обеспечить нормализацию ситуации, местные советы получили полномочия закрывать дома, улицы, районы или даже целые города на карантин в случае стремительного роста числа заболевших.

Такой "облегчённый вариант карантина", по словам Джонсона, "позволит реагировать быстрее на вспышки, ведь скорость имеет первостепенное значение".

Тем временем правительство собирается выделить еще 3 млрд фунтов стерлингов национальной системе здравоохранения для подготовки ко второй волне коронавируса в Британии.