У берегов Африки пираты взяли в заложники граждан РФ и Украины

В заложники взяты 13 из 19 членов экипажа, состоявшего, предположительно, из граждан России и Украины, говорится в сообщении. Информацию о дате и месте происшествия, а также о числе заложников агентству "Интерфакс" подтвердили в пресс-службе МИД Украины. Согласно заявлению пресс-службы, в числе захваченных - четверо украинцев. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела. Информация о россиянах в числе заложников официально не подтверждена, передает Deutsche Welle.