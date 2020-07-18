Сб, 18.07.2020
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Фермеры Эстонии против сокращения использования пестицидов

Урожай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Европейская комиссия хочет в течение последующих 10 лет вдвое сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве в ЕС. Эстонские фермеры и чиновники категорически против, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В Брюсселе разрабатывается новая стратегия развития сельскохозяйственной промышленности "С фермы на тарелку", которая предусматривает к 2030 году сокращение использования пестицидов на полях Европы на 50%. Для эстонских фермеров такое сокращение может стать катастрофическим ударом.

"В теории его можно запретить, но тогда мы начнем использовать 3-4 других вещества, которые по отдельности, может, и несут меньший вред, но никто не знает, какой будет итог, если мы начнем их комбинировать", - считает председатель правления Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты Роомет Сырмус.

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