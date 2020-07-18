Фермеры Эстонии против сокращения использования пестицидов

В Брюсселе разрабатывается новая стратегия развития сельскохозяйственной промышленности "С фермы на тарелку", которая предусматривает к 2030 году сокращение использования пестицидов на полях Европы на 50%. Для эстонских фермеров такое сокращение может стать катастрофическим ударом.

"В теории его можно запретить, но тогда мы начнем использовать 3-4 других вещества, которые по отдельности, может, и несут меньший вред, но никто не знает, какой будет итог, если мы начнем их комбинировать", - считает председатель правления Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты Роомет Сырмус.