Без опытных украинцев: Латвия тоже столкнулась с нехваткой рук для сбора урожая

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации, спровоцированной Covid-19, хозяйства не могли привлечь сезонных работников из-за границы для сбора урожая, а местные редко проявляют интерес и не заполняют вакансии на все необходимое время, передает Rus.TVNET.

"Если честно, настолько тяжелого года, как этот, у нас не было никогда. Мы выращиваем клубнику девять лет, но в этом году, несмотря на то, что в результате кризиса Covid-19 многие остались без работы и у нас все поле в людях, но все равно не можем собрать урожай", - жалуется хозяйка Зане Сигале.

Ее хозяйство в Талсинсом крае простирается на семь га. Кульминация сбора урожая была пару недель назад, когда все поля окрасились в красный цвет. Привлечь сезонных работников вызывает проблемы каждый год, однако этим летом было особенно сложно, так как из-за чрезвычайной ситуации невозможно было воспользоваться гастарбайтерами.

"Неважно, сколько людей в поле, важно - какие и как собирают клубнику. Сейчас мой урожай спасает молодежь. А взрослые и безработные не идут на эту тяжелую работу, что бы там правительство не рассказывало о тысячах без работы. Многие фермеры говорят одно и тоже об украинцах и других гастарбайтерах - их стоит завозить только потому, что они уже квалифицированная рабочая сила для сбора урожая - они делают это быстро", - поясняет Сигале.

Сейчас все еще идет сбор более поздних сортов клубники, но приходится собирать и уже сгнившую ягоду. Ежедневно в этом хозяйстве требуются около 80 сборщиков ягод.

В этом хозяйстве платят за собранные килограммы.

В среднем сборщик ягод получает от 450 до 650 евро на руки, но те, кто собирают более продуктивно, могут получить и до 1000 евро, говорят хозяева.

Сезон черники только начинается

Приближается время сбора черники и, по признанию руководителя компании Bluebarry land Алексея Фомичова, в этом сезоне большой спрос на вакансии - возможно, это как-то связано с прозвучавшими проблемами по привлечению рабочей силы тех, кто выращивает клубнику.

"Вчера начали отбирать по одному человеку, но скоро нам понадобится около 60. Конечно, интерес высокий, у нас сейчас 250 претендентов. Но по опыту - половина отсеется. К тому же многие - из города, без опыта, значит, будет большая ротация, опыт показывает, что им такая работа просто не нравится", - пояснят он.

Компания также ежегодно трудоустраивает гастарбайтеров из Украины и Узбекистана, но сейчас этого делать не будет, так как, несмотря на то, что после окончания ЧС ввозить их можно, но оформление разрешений требует еще полтора месяца.

Здесь черника растет на 51 га.

Средняя зарплата работников составляет 900 евро после уплаты налогов, если собирают 40 кг в день.