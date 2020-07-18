Случай больного диабетом юноши заставит государство пересмотреть систему социальной помощи детям

В обращении, представленном в середине июня в Социальную комиссию, Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом (ELDÜ) отметило, что Департамент социального страхования (SKA) начал менять тактику при присвоении инвалидности детям, страдающим диабетом 1-го типа. Например, в марте SKA принял решение не удовлетворять ходатайство об инвалидности ребенка с таким диагнозом. С момента диагностирования этого серьезного и неизлечимого заболевания и до настоящего времени у 14-летнего ребенка констатировалась тяжелая инвалидность. Решение вызвало порицание нескольких здравоохранительных организаций и обществ.

Общество детских врачей Эстонии в своем письме в Департамент социального страхования отметило, что «помимо детского рака, диабет 1-го типа является одним из самых серьезных хронических заболеваний в детском возрасте. При этой форме диабета поджелудочная железа ребенка не вырабатывает инсулин, поэтому его необходимо вводить или давать ежедневно, используя инсулиновую помпу».

Таким образом, решение Департамента социального страхования налагает тяжелое финансовое бремя на соответствующие семьи. «Неспособность установить инвалидность лишает детей с диабетом пособий по инвалидности, которые семьи используют для оплаты современной инсулиновой помпы и постоянного мониторинга уровня глюкозы», - рассказали в ELDÜ о сопутствующих проблемах.

Больничная касса оплачивает 90 процентов стоимости медицинского оборудования, личное участие составляет 10 процентов - 150 евро в месяц. Кроме того, отсутствие степени инвалидности лишает детей реабилитационных услуг, родителей - дополнительных 12 выходных, в случае детей старше 12 лет - права на справку об уходе за ребенком, бесплатную доставку к врачу и реабилитационные услуги, услуги ухода и опорного лица. Местные самоуправления не финансируют опорное лицо или услуги по уходу для ребенка, которому не была назначена инвалидность.

В объединении описанную ситуацию для семей детей, страдающих диабетом 1-го типа, назвали катастрофической.

По словам ELDÜ, в SKA до сих пор не желают понимать, что означает жизнь с диабетом этого типа, если называют эту болезнь одной из многих; в связи с этим 29 мая была устроена встреча представителей разных здравоохранительных организаций и чиновников госсектора, с участием министра Кийка.

«Встреча была информативной, но не продуктивной, потому что участвовавшие чиновники, работающие в социальной сфере, не предложили никакого компромисса или решения, как дети с диабетом 1-го типа и их семьи должны вести себя в сложившейся ситуации. Также во время встречи руководители SKA и их эксперты не объяснили, почему они решили больше не присваивать инвалидность больному ребенку».

Поскольку встреча 29 мая не дала конкретных результатов, через несколько дней в SKA был направлен вопрос о случае ребенка, больного диабетом 1-го типа, ставшем причиной собрания.

Председатель Комиссии по социальным делам Рийгикогу Тынис Мёльдер также обратился к министру социальных дел Танелю Кийку в связи с этой проблемой. В ответном письме однопартийцу Кийк подтвердил, что Министерство социальных дел пересматривает всю систему поддержки детей с особыми потребностями.

По словам Кийка, 9 июня связи с этим состоялась отдельная встреча представителей SKA и Больничной кассы. «На собрании основными проблемами были самофинансирование при приобретении медицинских приборов и материалов и необходимость дополнительных услуг в случае первичной болезни. Мы также сосредоточились на этих потребностях на встрече со SKA и Больничной кассой», - подытожил Кийк относительно встреч в конце мая и в июне.

Чтобы предложить лучшее решение, министерство вместе с ELDÜ и SKA приступило к картографированию необходимых услуг. Также обсуждался вопрос компенсаций.

«В результате обсуждений Больничная касса подготовит дополнительные прогнозы затрат для увеличения лимитов необходимых вспомогательных средств и изменения условий возмещения», - сказал Кийк.

Кийк подчеркнул, что в SKA обязаны оценивать каждый случай индивидуально в соответствии с Законом о социальных пособиях. «Необходимо учитывать, что детям могут потребоваться разные виды поддержки и услуг на разных этапах жизни, в том числе в зависимости от их возраста, первичного заболевания, осложнений и т.д.».