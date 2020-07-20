«Они не выживут без помощи и дня»: государство хочет отказать больным диабетом детям в поддержке

— С какой проблемой столкнулось Эстонское объединение детей и молодежи с диабетом этим летом?

— В предыдущие годы Закон о социальной помощи людям с особыми потребностями обеспечивал диабетикам тяжелую степень инвалидности, но в апреле все изменилось. Весной этого года ведущий врач-эксперт Департамента социального страхования Ауне Тамм решила, что 14-летний ребенок с диабетом 1-го типа, который не выжил бы без круглосуточной опеки родителей, совершенно здоров. Он проспал бы все гипогликемии и давно умер, если бы мы с супругом не приходили к нему на помощь каждой ночью. Такого ребенка Департамент социального страхования отказывается называть инвалидом.

Закон о социальной помощи людям с особыми потребностями гласит, что ребенок с дисфункцией нуждается в посторонней помощи, сопровождении и присмотре раз в сутки (при тяжелой степени инвалидности) или круглосуточно (при глубокой степени инвалидности). Посторонняя помощь или сопровождение - это предоставление помощи человеку, который не может самостоятельно справиться с употреблением пищи, процедурами гигиены, одеванием, физическими упражнениями или общением. Присмотр - это обеспечение безопасности человека, который своими действиями или бездействием может нанести ущерб своей или чужой жизни, здоровью или имуществу.

У диабетиков дисфункцией является поджелудочная железа, которая не вырабатывает инсулин. Детям с диабетом необходима помощь со стороны как днем, так и ночью, чтобы корректировать уровень сахара в их крови, иначе они умрут.

— В какой помощи со стороны нуждаются дети с диабетом?

— Гипогликемия встречается у всех детей с диабетом 1 типа. Гипогликемия - это состояние, при котором уровень сахара в крови ниже нормы. Гипогликемия возникает внезапно (в течение нескольких минут) и часто ночью. Гипогликемия должна быть распознана и немедленно исправлена ​​путем употребления в пищу сладких или быстро усваиваемых углеводов. Если вовремя не оказать диабетику помощь, гипогликемия может привести к потере сознания и последующей смерти. Таким образом, выживание ребенка зависит от адекватности оказанной ему помощи. Дети старшего возраста часто могут оказать себе помощь самостоятельно, но они также нуждаются в присмотре и оказанию помощи во время сна.

Кроме того, жизнь ребенка с диабетом 1 типа находится под угрозой диабетического кетоацидоза. Кетоацидоз является серьезным и опасным для жизни состоянием, вызванным недостатком инсулина. Кетоацидоз также может возникнуть ночью, когда ребенок спит). При отсутствии своевременной помощи диабетику кетоацидоз ухудшает и размывает сознание, а в конечном итоге больной погружается в глубокое коматозное состояние. Это заканчивается повреждением мозга и смертью.

Ребенку нужна помощь в обеих гигиенических процедурах - установке канюли для инсулиновой помпы каждые три дня и установке датчика сенсора каждые шесть дней. Ребенок не может самостоятельно с этим справиться.

— Действительно ли присмотр за детьми с диабетом является круглосуточным?