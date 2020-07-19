Галерея ⟩ Почти 30 градусов: жители столицы наслаждались летом несмотря на сине-зеленые водоросли

По cообщению синоптиков, вчера было солнечно, а температура достигала 27 градусов.

Департамент здоровья предупреждае, что помимо пляжа Какумяэ сине-зеленые водоросли также широко распространены на пляжах Рандвере, Рохунеэме и Леппнеэме. «Сообщения поступали о распространении сине-зеленых водорослей вдоль северного побережья», - сказано в сообщении.

Департамент рекомендует людям следить за состоянием воды при посещении пляжа. Если вода стала желтовато-зеленой из-за видимых глазом хлопьев, и вся береговая линия покрыта густой зеленой массой с затхлым запахом, это могут быть сине-зеленые водоросли. Если меняющие цвет воды хлопья настолько малы, что не задерживаются на помещенной в воду ветке, вероятность сине-зеленых водорослей еще выше.

Люди могут получить отравление содержащимися в сине-зеленых водорослях токсинами, главным образом, при попадании такой воды в организм. Глотание такой воды редко вызывает серьезные отравления у взрослых - особенно сильному риску подвержены дети младшего возраста, пожилые люди, домашние животные.