Вс, 19.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет пропавшую без вести 72-летнюю женщину на велосипеде

Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую без вести 72-летнюю женщину на велосипеде

Politsei otsib Järvamaal kadunud 72-aastast Airat.

ФОТО: Erakogu

Полиция разыскивает 72-летнюю Айру, пропавшую вчера днем без вести в волости Тюри.

В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что 72-летняя Айра, которая утром ехала на велосипеде в Пайде из своего дома в деревне Поака, пропала в районе 12-13 часов в волости Тюри. Женщина исчезла на обратном пути, в окрестностях Кирна. 

Из-за состояния здоровья Айра не может ориентироваться во времени и пространстве и может попасть в неприятности без посторонней помощи.

Полицейские проверяют ближайшее окружение, но пока местонахождение женщины определить не удалось.

Айра - худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. На ней могла быть коричнево-черная полосатая футболка, на ногах - темно-синие джинсы и серые кроссовки. На шее может висеть сумочка. Она передвигалась на черно-желтом спортивном велосипеде.

Всех, кто вчера видел Айру или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят сообщить по телефону 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ