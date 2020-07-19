Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую без вести 72-летнюю женщину на велосипеде

Полиция разыскивает 72-летнюю Айру, пропавшую вчера днем без вести в волости Тюри.
В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что 72-летняя Айра, которая утром ехала на велосипеде в Пайде из своего дома в деревне Поака, пропала в районе 12-13 часов в волости Тюри. Женщина исчезла на обратном пути, в окрестностях Кирна.
Из-за состояния здоровья Айра не может ориентироваться во времени и пространстве и может попасть в неприятности без посторонней помощи.
Полицейские проверяют ближайшее окружение, но пока местонахождение женщины определить не удалось.
Айра - худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. На ней могла быть коричнево-черная полосатая футболка, на ногах - темно-синие джинсы и серые кроссовки. На шее может висеть сумочка. Она передвигалась на черно-желтом спортивном велосипеде.
Всех, кто вчера видел Айру или располагает информацией о ее возможном местонахождении, просят сообщить по телефону 112.