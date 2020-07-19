Вы ее видели? ⟩ Полиция нашла пропавшую 72-летнюю велосипедистку

В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что 72-летняя Айра, которая утром ехала на велосипеде в Пайде из своего дома в деревне Поака, пропала в районе 12-13 часов в волости Тюри. Женщина исчезла на обратном пути, в окрестностях Кирна.