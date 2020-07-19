Вы ее видели? ⟩ Полиция нашла пропавшую 72-летнюю велосипедистку

72-летняя Айра, пропавшая вчера днем в волости Тюри, нашлась, благодаря внимательным гражданам.
В субботу вечером в полицию поступило сообщение о том, что 72-летняя Айра, которая утром ехала на велосипеде в Пайде из своего дома в деревне Поака, пропала в районе 12-13 часов в волости Тюри. Женщина исчезла на обратном пути, в окрестностях Кирна.
Айра - худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. Она передвигалась на черно-желтом спортивном велосипеде.
Сегодня утром внимательный гражданин объявил, что видел женщину, похожую на Айру, в деревне Пийуметса волости Тюри. Полиция проверила информацию и нашла Айру. Она жива и здорова.