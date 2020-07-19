Вс, 19.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне ночью две машины столкнулись на крупном перекрестке

В Таллинне ночью две машины столкнулись на крупном перекрестке

Politseiauto.

ФОТО: Urmas Luik

В первый час воскресенья, в 00.20 ночи, произошла авария в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе, улицы Сыле и улицы Тулика, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По сообщению полиции, автомобиль Ford S-Max, за рулем которого находился 53-летний мужчина, врезался в имевший преимущественное право проезда Volkswagen Passat, которым управлял 39-летний мужчина.

С места происшествияя в Североэстонскую региональную больницу была доставлена пассажирка Volkswagen, 31-летняя женщина.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ