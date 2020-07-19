Восстановление рынка авиаперевозок может занять еще несколько лет

"Прогнозы многих участников рынка, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта, указывают на то, что до уровня 2019 года трафик в основном восстановится в 2023 году. В настоящий момент мы также прогнозируем восстановление трафика примерно к этому времени, хотя все еще существуют риски того, что это может произойти и позже", – предупреждают аналитики агентства.

При этом эксперты отмечают, что существует благоприятный сценарий, подразумевающий более раннее и поступательное восстановление спроса в 2020-2023 годах с плато в первой половине 2021 года. В таком случае восстановление пассажирского спроса до уровня 2019 года тоже произойдет раньше.

Агентство выделяет два ключевых фактора восстановления рынка авиаперелетов: удачное применение вакцины от коронавируса не позднее 2021 года и поддержка авиакомпаний со стороны правительств, которая необходима для поддержания занятости в секторе и проведения реструктуризации.



Бизнес авиакомпаний и аэропортов в основном восстанавливается параллельно, после чего должны пойти на лад и дела компаний, занимающихся лизингом самолетов, если самолеты снова начнут летать.

Последними хорошие времена вновь наступят для производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus.