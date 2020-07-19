Восстановление рынка авиаперевозок может занять еще несколько лет

Мировой рынок авиаперевозок восстановится после кризиса, вызванного пандемией, не ранее 2023 года, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s.
"Прогнозы многих участников рынка, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта, указывают на то, что до уровня 2019 года трафик в основном восстановится в 2023 году. В настоящий момент мы также прогнозируем восстановление трафика примерно к этому времени, хотя все еще существуют риски того, что это может произойти и позже", – предупреждают аналитики агентства.
При этом эксперты отмечают, что существует благоприятный сценарий, подразумевающий более раннее и поступательное восстановление спроса в 2020-2023 годах с плато в первой половине 2021 года. В таком случае восстановление пассажирского спроса до уровня 2019 года тоже произойдет раньше.
Агентство выделяет два ключевых фактора восстановления рынка авиаперелетов: удачное применение вакцины от коронавируса не позднее 2021 года и поддержка авиакомпаний со стороны правительств, которая необходима для поддержания занятости в секторе и проведения реструктуризации.
Бизнес авиакомпаний и аэропортов в основном восстанавливается параллельно, после чего должны пойти на лад и дела компаний, занимающихся лизингом самолетов, если самолеты снова начнут летать.
Последними хорошие времена вновь наступят для производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus.
В начале пандемии спрос в отрасли упал более чем на 90 процентов, затронув большую часть мировой экономики, поскольку на долю пассажирских авиакомпаний в 2019 году приходилось около 3 процентов мирового ВВП.