В Мельбурне ношение масок сделали обязательным

При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США). Исключения будут сделаны для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности.