Вс, 19.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов

В Мельбурне ношение масок сделали обязательным

Мельбурн

ФОТО: EPA/Scanpix

Власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл на фоне роста случаев заражения коронавирусом нового типа.

При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США). Исключения будут сделаны для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет, а также для тех, кто не может носить маски в связи с родом деятельности.

Премьер Эндрюс в воскресенье сообщил о 363 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки и трех летальных исходах. Таким образом, число случаев заражения в австралийском штате Виктория достигло 5696.

Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.

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