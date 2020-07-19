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Таллиннский порт модернизирует на европейские деньги D-терминал и порт Мууга

Muuga sadam, 20.03.2020

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Таллинн и Хельсинки запустят cовместную инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона пойдут на модернизацию порта Мууга и таллиннского D-терминала, пишет dv.ee.

Например, в порту Мууга появятся двойные пандусы для грузовых автомобилей.

"Пандус на первом этаже одного из причалов будет реконструирован, а также будет построен новый пандус на втором этажа для более быстрого и лучшего обслуживания транспортных средств", - сообщает предприятие Tallinna Sadam.

Таллиннский порт хочет перенаправить из Ванасадама в Мууга значительную часть грузовиков, направляющихся из Таллинна в Хельсинки, - заявили в компании.

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