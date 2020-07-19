Таллиннский порт модернизирует на европейские деньги D-терминал и порт Мууга

Таллинн и Хельсинки запустят cовместную инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона пойдут на модернизацию порта Мууга и таллиннского D-терминала, пишет dv.ee.
Например, в порту Мууга появятся двойные пандусы для грузовых автомобилей.
"Пандус на первом этаже одного из причалов будет реконструирован, а также будет построен новый пандус на втором этажа для более быстрого и лучшего обслуживания транспортных средств", - сообщает предприятие Tallinna Sadam.
Таллиннский порт хочет перенаправить из Ванасадама в Мууга значительную часть грузовиков, направляющихся из Таллинна в Хельсинки, - заявили в компании.
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