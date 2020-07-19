Подозревающийся в хищении миллиардов австриец, возможно, бежал через Эстонию

Cчитавшася немецким технологическим чудом компания Wirecard рухнула в июне, когда выяснилось, что на ее счетах не хватает 1,9 млрд евро. Глава Wirecard Маркус Браун был арестован. Его заместителя, Яна Марсалека, в последний раз коллеги видели в Мюнхене 18 июня, когда было приостановлено его членство в совете директоров.

Марсалек сообщил коллегам, что отправляется искать потерянные деньги на Филиппинах, где они должны были быть на счетах в местных банках. Четыре дня спустя был выдан ордер на арест Марсалека, и он был уволен из компании.

Хотя в филиппинском пограничном регистре есть записи о прибытии Марсалека и его отбытии в Китай, они, вероятно, подделаны - в указанный день не было такого рейса в Китай, как в письме. Согласно Financial Times, Марсалек неоднократно хвастался в прошлом, что связан с спецслужбами и имеет несколько паспортов.

После его последней встречи с коллегами о нем известно лишь то, что он сам говорил в электронной переписке со знакомыми. В ней он, например, упомянул азиатские часовые пояса и заявил, что пьет коктейль на теплом острове.

Однако, согласно данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, Марсалек на вопрос знакомого, находитсяя ли он все еще в «политически стабильной обстановке», ответил: «не волнуйся, здесь у власти те же самые люди находятся последние 25 лет».

Таких стран в мире немного, и самая близкая из них - Белоруссия, где Александр Лукашенко является президентом с 1994 года.

По итогам расследования Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и информационного бюллетеня США McClatchy Report было установлено, что Марсалек прибыл в Минск на частном самолете в первые минуты 19 июня и, по имеющимся данным, с тех пор не покидал страну.

Вероятно, речь идет о частном самолете Embraer 650 Legacy из Таллинна, который прилетел сюда из австрийского города Клагенфурт. Поскольку Марсалек после встречи со своими коллегами не успел бы в Клагенфурт к тому моменту, когда состоялся вылет, если только не воспользовался бы вертолетом, ему, вероятно, пришлось лететь как-то иначе, например, рейсом из Мюнхена во Франкфурт и оттуда в Таллинн.

И действительно, Embraer приземлился в Таллинне за 25 минут до прибытия рейса во Франкфурт и улетел через четверть часа. Из Минска самолет направился в Витебск.

Согласно данным пограничного контроля, полученным Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и McClatchy Report, Марсалек уже много лет находится в центре внимания российской разведки ФСБ, которая следит за его путешествиями. В общей сложности он побывал в России более 60 раз за последние десять лет.

В последний раз Марсалек посетил Россию с австрийским паспортом в 2017 году, когда его, очевидно, задержали на границе на полдня. Однако, помимо шести австрийских паспортов, он, насколько известно, использовал паспорта трех не установленных стран, один из которых был дипломатическим.