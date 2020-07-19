Подозревающийся в хищении миллиардов австриец, возможно, бежал через Эстонию

Австрийский бизнес-менеджер немецкой компании, финансовых технологий Wirecard Ян Марсалек связан с российской разведкой и, вероятно, бежал в Белоруссию через Эстонию, пишет Postimees.
Cчитавшася немецким технологическим чудом компания Wirecard рухнула в июне, когда выяснилось, что на ее счетах не хватает 1,9 млрд евро. Глава Wirecard Маркус Браун был арестован. Его заместителя, Яна Марсалека, в последний раз коллеги видели в Мюнхене 18 июня, когда было приостановлено его членство в совете директоров.
Марсалек сообщил коллегам, что отправляется искать потерянные деньги на Филиппинах, где они должны были быть на счетах в местных банках. Четыре дня спустя был выдан ордер на арест Марсалека, и он был уволен из компании.
Хотя в филиппинском пограничном регистре есть записи о прибытии Марсалека и его отбытии в Китай, они, вероятно, подделаны - в указанный день не было такого рейса в Китай, как в письме. Согласно Financial Times, Марсалек неоднократно хвастался в прошлом, что связан с спецслужбами и имеет несколько паспортов.
После его последней встречи с коллегами о нем известно лишь то, что он сам говорил в электронной переписке со знакомыми. В ней он, например, упомянул азиатские часовые пояса и заявил, что пьет коктейль на теплом острове.
Однако, согласно данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, Марсалек на вопрос знакомого, находитсяя ли он все еще в «политически стабильной обстановке», ответил: «не волнуйся, здесь у власти те же самые люди находятся последние 25 лет».
Таких стран в мире немного, и самая близкая из них - Белоруссия, где Александр Лукашенко является президентом с 1994 года.
По итогам расследования Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и информационного бюллетеня США McClatchy Report было установлено, что Марсалек прибыл в Минск на частном самолете в первые минуты 19 июня и, по имеющимся данным, с тех пор не покидал страну.
Вероятно, речь идет о частном самолете Embraer 650 Legacy из Таллинна, который прилетел сюда из австрийского города Клагенфурт. Поскольку Марсалек после встречи со своими коллегами не успел бы в Клагенфурт к тому моменту, когда состоялся вылет, если только не воспользовался бы вертолетом, ему, вероятно, пришлось лететь как-то иначе, например, рейсом из Мюнхена во Франкфурт и оттуда в Таллинн.
И действительно, Embraer приземлился в Таллинне за 25 минут до прибытия рейса во Франкфурт и улетел через четверть часа. Из Минска самолет направился в Витебск.
Согласно данным пограничного контроля, полученным Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и McClatchy Report, Марсалек уже много лет находится в центре внимания российской разведки ФСБ, которая следит за его путешествиями. В общей сложности он побывал в России более 60 раз за последние десять лет.
В последний раз Марсалек посетил Россию с австрийским паспортом в 2017 году, когда его, очевидно, задержали на границе на полдня. Однако, помимо шести австрийских паспортов, он, насколько известно, использовал паспорта трех не установленных стран, один из которых был дипломатическим.
Активы Wirecard в 2018 году превысили 5,8 миллиарда евро, а прибыль - почти 350 миллионов евро. Эти цифры были поставлены под сомнение аудиторами. В компании работало более 5000 человек, и она была включена в индекс DAX, который объединяет 30 крупнейших компаний на Франкфуртской фондовой бирже.