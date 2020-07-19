Боязнь бомб, воровство и беспробудное пьянство. Олимпийская регата - это чудо!

Москва 1980 года должна была стать самой зрелищной олимпиадой всех времен. Но вышло иначе.

4-7 декабря 1979 года в Москве проводился семинар Министерства внутренних дел, на котором сотрудники органов МВД проходили подготовку по организации Олимпийских игр в следующем году. К этому времени 134 национальных олимпийских комитета дали свое согласие на участие в Московских играх. В Монреальских играх 1976 года приняли участие 82 страны.

Разыгрывались 203 комплекта медалей, а в Монреале их было 198.

Поток туристов мог быть беспрецедентным. В Москве каждый день было около 100 000 иностранных туристов . Таллинн, город олимпийской регаты, должен был принимать 5500 туристов в день.

Два миллиарда телезрителей. Цель: превзойти все прошлое.

Но нельзя недооценивать опасность. В публикации, созданной во время упомянутого семинара, говорится, что в Англии были изданы две книги, в которых рассказывается, как вывести из строя электричество, водоснабжение и связь в Москве, а также совершить хулиганство во время Олимпийских игр.

Только в Европе действуют более ста террористических групп, говорится в публикации, розданной всем участникам семинара.

Олимпиада тонет

В то время, когда весь мир праздновал Рождество, армейские колонны СССР пересекли границу с Афганистаном, и началась война, которая длилась почти десятилетие. 20 января 1980 года президент США Джимми Картер выдвинул ультиматум: московские Олимпийские игры должны быть бойкотированы, если Советский Союз не выведет свои войска из Афганистана в течение месяца. Войска остались, Олимпиада пострадала. 65 стран присоединились к бойкоту.

В Эстонском государственном архиве хранятся документы Министерства внутренних дел Эстонской ССР о подготовке к олимпийской регате. Это дает представление об организации жизни в 1980 году, когда Таллинн готовился принять тысячи иностранных олимпийских туристов.

Как эти игры вообще состоялись? Такой вопрос возникает и при чтении досье. Беспорядок был таким огромным.

«Подготовка идет медленнее, чем планировалось», - говорится в одном документе.

Но давайте посмотрим на цифры. Для обеспечения порядка вспомогательные силы прибыли в Таллинн из Львова, Вильнюса, Каунаса и Риги. В связи с олимпиадой в одной только гостинице «Виру» дежурили 427 сотрудников администрации МВД: милиционеры, сотрудники КГБ.

В общей сложности 1824 сотрудника МВД были готовы охранять Таллинн во время Олимпийского игр, по крайней мере, их количество было рассчитано по одному на каждого прибывшего иностранца. Что резко контрастирует с реальным количеством иностранцев, которые приехали участвовать или смотреть Олимпийские игры в Таллинне.

Самым оживленным днем проведения ​​регаты, открывшейся 20 июля, был 29 июля. Министерство внутренних дел предоставляло данные о пребывании иностранцев в Таллинне, их местах жительства и странах происхождения на ежедневной основе.

29 июля было 1512 иностранцев из 35 стран. Из них 366 человек из 30 стран имели олимпийские паспорта (спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал).

Туристы приехали из 16 стран.