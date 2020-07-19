Боязнь бомб, воровство и беспробудное пьянство. Олимпийская регата - это чудо!

Как готовились к открытию Таллиннской олимпийской регаты и как выстроились для этой беспрецедентной задачи силовые структуры? Arter отправился в Государственный архив, чтобы просмотреть файлы, касающиеся олимпийской регаты, и обнаружил много неожиданных вещей.
Москва 1980 года должна была стать самой зрелищной олимпиадой всех времен. Но вышло иначе.
4-7 декабря 1979 года в Москве проводился семинар Министерства внутренних дел, на котором сотрудники органов МВД проходили подготовку по организации Олимпийских игр в следующем году. К этому времени 134 национальных олимпийских комитета дали свое согласие на участие в Московских играх. В Монреальских играх 1976 года приняли участие 82 страны.
Разыгрывались 203 комплекта медалей, а в Монреале их было 198.
Поток туристов мог быть беспрецедентным. В Москве каждый день было около 100 000 иностранных туристов . Таллинн, город олимпийской регаты, должен был принимать 5500 туристов в день.
Два миллиарда телезрителей. Цель: превзойти все прошлое.
Но нельзя недооценивать опасность. В публикации, созданной во время упомянутого семинара, говорится, что в Англии были изданы две книги, в которых рассказывается, как вывести из строя электричество, водоснабжение и связь в Москве, а также совершить хулиганство во время Олимпийских игр.
Только в Европе действуют более ста террористических групп, говорится в публикации, розданной всем участникам семинара.
Олимпиада тонет
В то время, когда весь мир праздновал Рождество, армейские колонны СССР пересекли границу с Афганистаном, и началась война, которая длилась почти десятилетие. 20 января 1980 года президент США Джимми Картер выдвинул ультиматум: московские Олимпийские игры должны быть бойкотированы, если Советский Союз не выведет свои войска из Афганистана в течение месяца. Войска остались, Олимпиада пострадала. 65 стран присоединились к бойкоту.
В Эстонском государственном архиве хранятся документы Министерства внутренних дел Эстонской ССР о подготовке к олимпийской регате. Это дает представление об организации жизни в 1980 году, когда Таллинн готовился принять тысячи иностранных олимпийских туристов.
Как эти игры вообще состоялись? Такой вопрос возникает и при чтении досье. Беспорядок был таким огромным.
«Подготовка идет медленнее, чем планировалось», - говорится в одном документе.
Но давайте посмотрим на цифры. Для обеспечения порядка вспомогательные силы прибыли в Таллинн из Львова, Вильнюса, Каунаса и Риги. В связи с олимпиадой в одной только гостинице «Виру» дежурили 427 сотрудников администрации МВД: милиционеры, сотрудники КГБ.
В общей сложности 1824 сотрудника МВД были готовы охранять Таллинн во время Олимпийского игр, по крайней мере, их количество было рассчитано по одному на каждого прибывшего иностранца. Что резко контрастирует с реальным количеством иностранцев, которые приехали участвовать или смотреть Олимпийские игры в Таллинне.
Самым оживленным днем проведения регаты, открывшейся 20 июля, был 29 июля. Министерство внутренних дел предоставляло данные о пребывании иностранцев в Таллинне, их местах жительства и странах происхождения на ежедневной основе.
29 июля было 1512 иностранцев из 35 стран. Из них 366 человек из 30 стран имели олимпийские паспорта (спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал).
Туристы приехали из 16 стран.
Это был день, когда лорд Килланин, президент Международного олимпийского комитета, и испанец Хуан Антонио Самаранч были в Таллинне одновременно. Человек, который был избран на вершину МОК незадолго до начала Московских игр, и чей срок полномочий в качестве президента МОК начался после окончания Игр. Он работал в этой должности до 21-го века.
Количество внутренних туристов в Советском Союзе было ограничено до 2000 во время Олимпийской регаты, и инспекторам дорожного движения было запрещено впускать людей из других частей Эстонии в Таллинн. Все должно было пройти гладко.
Воровство у финнов
В середине февраля 1980 года министерство внутренних дел направило письмо Бруно Саулу, тогдашнему заместителю премьер-министра Эстонской ССР. Подписано Александром Мартином, первым заместителем министра внутренних дел ЭССР. Как ни странно, эстонец пишет эстонцу по-русски.
Мартин объявляет, что уже в сентябре начал работу дополнительный отряд милиции с задачей обеспечения порядка на строительстве олимпийских объектов.
Охрана в отеле «Олимпия» началась еще раньше, 30 апреля 1979 года.
24 декабря, в тот же день, когда советские войска вошли в Афганистан, и в день, когда была отмечена неудача летних Олимпийских игр 1980 года, ополченцы начали охранять большое количество людей на строительной площадке Олимпийского парусного центра в Пирите.
С мая по декабрь 60 мелких нарушений были обнаружены на строительной площадке Олимпии. В январе в Олимпийском центре Пирита шесть человек были пойманы, пытаясь вывезти строительные материалы, дефицитные товары и инструменты. В Пирита строили финны, и в письме говорится, что они, как правило, оставляют свои инструменты на строительной площадке, а советским людям лежащие без охраны инструменты кажутся привлекательными.
В общей сложности за это время в органы МВД поступили сообщения о восьми преступлениях против советской собственности.
Один советский рабочий украл электрическую дрель у финского строителя.
Во время строительства отеля «Олимпия» был задержан рабочий фабрики из Кейла, который пытался украсть с площади бронзовые клапаны и другие сантехнические устройства.
Ленинский районный народный суд счел этот акт легким. Фабрика Кейла не только не отозвала мужчины с рабочего объекта, но даже предоставила суду положительную характеристику рабочего.
Руководство компаний было проинформировано о нарушениях трудовой дисциплины при строительстве, но никто не был уволен.
Во время строительства гостиницы «Олимпия» трое рабочих распивали алкоголь на рабочем месте, и хотя руководству компаний сообщили об инциденте, их все же оставили работать.
В феврале их застали у ворот стройку стройки с контрабандным алкоголем. Руководству вновь сообщили о нарушении с просьбой отозвать рабочую силу.
Были случаи, когда работники, уволенные с олимпийских сооружений, воспользовались ситуацией, когда отдел кадров не аннулировал их доступ к строительным площадкам, и посещали сооружения, чтобы вынести оттуда строительные материалы. В письме упоминается, например, человек, который уже работал на заводе по производству лимонада с осени прошлого года, но приехал в Пирита с действующим разрешением на въезд и попытался выкрасть оттуда дорогие электротовары. Охранник задержал его.
Осмотр объектов хромал, и стройматериалы исчезали с участков.
Финские строители оставляли строительные материалы и инструменты без присмотра, что способствовало краже. Руководство финской строительной компании было безразлично к краже, потому что все они застрахованы.
Борьба с пьянством являлась очень острой проблемой на олимпийских объектах. В январе 1980 года в Пирита были задержаны 14 рабочих, которые были пьяны или пытались принести алкоголь на стройку.
Финские строители часто пили и были пойманы возвращающимися с обеда с 7-10 бутылками водки.
Кражам способствовал тот факт, что сад, окружающий строительную площадку Олимпийского центра парусного спорта, был полон деревьями. В некоторых местах садовая сеть находилась на высоте полуметра над землей, и в нее можно было легко пролезть и распивать там алкоголь.
Финнов просили лучше охранять свое имущество и немедленно сообщать о потере вещей.
С 29 ноября сотрудники МВД обучались каратэ и самбо.
На базе таллиннских языковых школ в течение года 90 сотрудников подразделений Министерства внутренних дел прошли обучение английскому и немецкому языкам. Курсанты Таллиннского военного училища углубленно изучали иностранные языки.
Потерявшиеся голландцы
Ежедневные отчеты предоставляли точный обзор того, сколько олимпийцев и туристов из какой страны находились в Таллинне.
Также был обзор преступлений и беспорядков: всего два небольших инцидента, все спокойно.
В отеле «Олимпия», лицензированном олимпийском объекте, пропадает разрешение на въезд бармена из Санкт-Петербурга.
Более серьезная история происходит с голландскими моряками. 26 июля во второй половине дня легковой автомобиль с голландско-нидерландским номером будет двигаться по шоссе Таллинн-Нарва в направлении Нарвы.
В 18:00 автомобиль был задержан в пограничной службе. В машине были три голландских моряка с олимпийскими паспортами. Через переводчиков спортсмены объясняют, что они хотели познакомиться с природой, уклонились влево от главной дороги, заблудились и попытались спросить у пограничников дорогу в Таллинн.
Спортсмены были переданы представителю голландской команды.