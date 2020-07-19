На Сааремаа завершились раскопки в месте обнаружения золотого браслета

Археолог Марика Мяги провела дополнительные раскопки в месте, в котором в прошлом году был найден золотой браслет III века, цель раскопок – выяснить, что еще могло происходить там около 1700 лет назад, передает ERR.
Осенью прошлого года на невозделанном поле обнаружили крупнейшую за всю историю Эстонии золотую находку – браслет III века и другие ценные предметы. Осенью ученые смогли проверить окрестности только при помощи металлоискателя, теперь же археологи произвели настоящие раскопки.
Работы завершились на этой неделе. Новых предметов ученые не нашли, тем не менее археологи не зря просеивали землю. По словам Мяги, два найденных кремня также необычны.
«Я думаю, что это было место для жертвоприношений; на кладбище ничего не указывает», – рассказала археолог. Так как ученые не получили представления о том, что происходило в месте исследования, работы продолжатся.