На Сааремаа завершились раскопки в месте обнаружения золотого браслета

Осенью прошлого года на невозделанном поле обнаружили крупнейшую за всю историю Эстонии золотую находку – браслет III века и другие ценные предметы. Осенью ученые смогли проверить окрестности только при помощи металлоискателя, теперь же археологи произвели настоящие раскопки.

Работы завершились на этой неделе. Новых предметов ученые не нашли, тем не менее археологи не зря просеивали землю. По словам Мяги, два найденных кремня также необычны.