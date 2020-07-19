Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита.
Переговоры идут с 17 июля, в первые два дня соглашения достигнуть не удалось, отмечает "Коммерсантъ".
«Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет»,— сказала Меркель.
Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье.
По словам немецкого канцлера, третий день переговоров наверняка будет решающим, и часть его тем, таких как соблюдение принципов правового государства, объем фонда и его распределительный механизм — уже хорошо проработаны.
Саммит проходит в Брюсселе. Впервые за многие недели встреча проходит очно. Участники обсуждают новый бюджетный план в размере €1,85 трлн и создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.