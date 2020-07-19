Вс, 19.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно

Euroopa Liidu taaskäivitusfondi suurimad eestkõnelejad Saksamaa kanstler Angela Merkel, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel eile õhtul Brüsselis. x

ФОТО: Dogas/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита.

Переговоры идут с 17 июля, в первые два дня соглашения достигнуть не удалось, отмечает "Коммерсантъ".

«Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет»,— сказала Меркель.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье. 

По словам немецкого канцлера, третий день переговоров наверняка будет решающим, и часть его тем, таких как соблюдение принципов правового государства, объем фонда и его распределительный механизм — уже хорошо проработаны.

Саммит проходит в Брюсселе. Впервые за многие недели встреча проходит очно. Участники обсуждают новый бюджетный план в размере €1,85 трлн и создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ