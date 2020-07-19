Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно

Переговоры идут с 17 июля, в первые два дня соглашения достигнуть не удалось, отмечает "Коммерсантъ".

«Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет»,— сказала Меркель.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье.

По словам немецкого канцлера, третий день переговоров наверняка будет решающим, и часть его тем, таких как соблюдение принципов правового государства, объем фонда и его распределительный механизм — уже хорошо проработаны.