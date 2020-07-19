Строительство магазина Lidl начнется на следующей неделе
Перед участком по адресу Калда-теэ, 29 в тартуском районе Аннелинн установлены строительные ограждения, теплушки и охранные ворота . Это означает, что скоро здесь начнется строительство магазина немецкой сети Lidl, пишет Tartu Postimees.
Магазин будет построен входящей в концерн Nordecon компанией Nordecon Betoon. Строительство, вероятно, начнется на следующей неделе, сказал Янар Топер, который отвечает за безопасность строительства.
«Во вторник состоится встреча, на которой будет подтверждено начало строительных работ», - сказал он.
Топер сказал, что в первую очередь на участке будет снят старый асфальт. Строительство дома начнется чуть позже.
Нельзя не заметить, что на объекте есть ворота безопасности с камерой и чипом, что нечасто встречается на строительных площадках. «На наших объектах такое тоже впервые. Но это было требование Lidl", -сказал Топер.
Строительство магазина обойдется почти в три миллиона евро плюс налог с оборота. Магазин должен быть готов через год.