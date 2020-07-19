Вс, 19.07.2020
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Строительство магазина Lidl начнется на следующей неделе
Немецкая сеть предъявила необычное требование

Участок на Калда-теэ,29

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Перед участком по адресу Калда-теэ, 29 в тартуском районе Аннелинн установлены строительные ограждения, теплушки и охранные ворота . Это означает, что скоро здесь начнется строительство магазина немецкой сети Lidl, пишет Tartu Postimees.

Магазин будет построен входящей в концерн Nordecon компанией Nordecon Betoon. Строительство, вероятно, начнется на следующей неделе, сказал Янар Топер, который отвечает за безопасность строительства. 

«Во вторник состоится встреча, на которой будет подтверждено начало строительных работ», - сказал он.

Топер сказал, что в первую очередь на участке будет снят старый асфальт. Строительство дома начнется чуть позже.

Нельзя не заметить, что на объекте есть ворота безопасности с камерой и чипом, что нечасто встречается на строительных площадках. «На наших объектах такое тоже впервые. Но это было требование Lidl", -сказал Топер.

Строительство магазина обойдется почти в три миллиона евро плюс налог с оборота. Магазин должен быть готов через год.

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