В каких случаях страховая фирма требует у причинившего ущерб виновника ДТП вернуть ей деньги?

Дорожное страхование является обязательным для владельца каждого транспортного средства, зарегистрированного в Эстонии – оно защищает оформившее такое страхование лицо от возможного ущерба, который оно может причинить другой стороне при движении на своем транспортном средстве. Несмотря на то, что дорожное страхование обеспечивает для владельца машины и других участников дорожного движения значительную защиту, следует учитывать, что в отношении ущерба, вызванного безрассудным поведением, в Эстонии, согласно Закону о дорожном страховании, виновнику происшествия предъявляется регрессное требование.

«В Эстонии возникает порядка 100 случаев дорожного ущерба в день. К счастью, чаще всего, такой ущерб является небольшим и ограничивается вмятиной на корпусе. Однако, среди таких происшествий встречаются и более тяжелые несчастные случаи, привлекающие внимание СМИ, при которых ошибка одного водителя приводит к возникновению нескольких непосредственных пострадавших, а также затрагивает жизни десятков их близких. Даже при безупречном стиле вождения на дороге может оказаться один из тех водителей, который спровоцирует аварию», – объяснил важность дорожного страхования руководитель группы страхования транспорта ERGO Кайдо Нааритс.

По данным ERGO Kindlustus, частота возникновения случаев ущерба по дорожному страхованию в случае обычных транспортных средств составляет приблизительно 5%. «Образно говоря, это означает, что каждый водитель автомобиля в течение 20 лет провоцирует один страховой случай. Если перед светофором стоит 20 машин, водитель одной из них станет причиной ущерба уже в текущем году, – сказал Нааритс.

В свете крупнейших дорожно-транспортных происшествий последнего времени страховая фирма ERGO приводит ряд наиболее важных исключений, в случае которых страховая фирма может потребовать от причинившего ущерб водителя вернуть деньги.

Езда в пьяном виде

Провоцирование дорожно-транспортного происшествия под воздействием алкоголя, наркотиков или других психотропных средств приводит к тому, что вся ответственность и расходы возлагаются на водителя. Страховая фирма возмещает ущерб, причиненный другой стороне, однако затем она потребует возмещение ущерба с виновника несчастного случая.

«Я советую каждому, кто садится за руль, исходить из того, что даже мало – это слишком много. Даже в случае минимального опьянения не стоит подвергать риску собственное и чужое имущество или жизнь», – сказал Нааритс.

Оставление места происшествия

Оставление места происшествия является одной из наиболее часто встречающихся ошибок, совершаемых при ДТП. «Чаще всего это происходит на парковках, когда поцарапавший чужую машину водитель быстро уезжает, надеясь остаться незамеченным. Однако, если позднее удается установить личность виновника, например, с помощью находившихся на месте происшествия камер или свидетелей, страховая фирма представляет виновнику происшествия регрессное требование, и такой случай фиксируется полицией», – рассказал Нааритс. Другим типичным «случаем побега» является оставление места происшествия после наезда на дорожный знак, и это также может закончиться неприятным сюрпризом для водителя.

Лихачество и нарушение других правил

Основанием для регрессного требования по дорожному страхованию может также являться несчастный случай, произошедший вследствие грубой небрежности, умысла или скорости езды, значительно превышающей разрешенную. «Лихачество при вождении является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Если несчастный случай происходит на скорости, значительно превышающей разрешенную – на 41 километр в час или больше – страховая фирма без лишних разговоров представит регрессное требование», – сообщил Нааритс.

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