Вс, 19.07.2020
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Прибывающие из десяти стран Европы должны оставаться в Эстонии в самоизоляции

Туристка в маске. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

С понедельника прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры из-за доли людей, зараженных коронавирусом, должны будут оставаться в самоизоляции в Эстонии в течение двух недель после въезда.

При поездках в Эстонию из стран ЕС требование самоизоляции  с понедельника  не распространяется на прибывающих из Соединенного Королевства, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, сообщила накануне BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран в Эстонию разрешен въезд из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Информацию о странах и требованиях к прибывающим из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.

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