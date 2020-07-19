Прибывающие из десяти стран Европы должны оставаться в Эстонии в самоизоляции

С понедельника прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры из-за доли людей, зараженных коронавирусом, должны будут оставаться в самоизоляции в Эстонии в течение двух недель после въезда.
При поездках в Эстонию из стран ЕС требование самоизоляции с понедельника не распространяется на прибывающих из Соединенного Королевства, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, сообщила накануне BNS пресс-служба МИД Эстонии.
Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран в Эстонию разрешен въезд из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.
Информацию о странах и требованиях к прибывающим из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.
Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.