Виадук на шоссе Таллинн-Пярну-Икла будет закрыт по ночам

В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла начинаются работы по восстановлению дорожного покрытия виадука Аясмяэ (27–28 км).
Работы будут проводиться ночью с 9 часов вечера до 7 часов утра, виадук будет закрыт для движения во время работы, сообщила пресс-служба Инфоцентра управления дорожным движением.
Объезд виадука будет осуществляться через съезды дорожной развязки.
В течение дня виадук будет открыт для движения, ограничение скорости установлено на уровне 70 км/ч.
Ремонт продлится до утра 26 июля.