Вс, 19.07.2020
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Виадук на шоссе Таллинн-Пярну-Икла будет закрыт по ночам

Teetööd. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла начинаются работы по восстановлению дорожного покрытия виадука Аясмяэ (27–28 км). 

Работы будут проводиться ночью с 9 часов вечера до 7 часов утра, виадук будет закрыт для движения во время работы, сообщила пресс-служба Инфоцентра управления дорожным движением.

Объезд виадука будет осуществляться через съезды дорожной развязки. 

В течение дня виадук будет открыт для движения, ограничение скорости установлено на уровне 70 км/ч. 

Ремонт продлится до утра 26 июля.

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