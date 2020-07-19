Стало известно о самочувствии испытателей российской вакцины от коронавируса

По его словам, все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Отмечается, что речь идет как о выписавшихся добровольцах, так и о тех, кто находится в стационаре под наблюдением врачей.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил Тарасов.

Вторую группу добровольцев планируют выписать из медучреждения в понедельник, 20 июля. Первую группу участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля.

линические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

В исследованиях участвовала группа абсолютно здоровых людей. В ряде случаев у участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах. Некоторым оказали психологическую помощь.