Картина дня: побег в Белоруссию через Эстонию, секреты регаты-80, летняя жара и строительство Lidl

Подозревающийся в хищении миллиардов австриец, возможно, бежал через Эстонию

Австрийский бизнес-менеджер немецкой компании, финансовых технологий Wirecard Ян Марсалек связан с российской разведкой и, вероятно, бежал в Белоруссию через Эстонию. Читать дальше...

Боязнь бомб, воровство и беспробудное пьянство. Олимпийская регата - это чудо!

Как готовились к открытию Таллиннской олимпийской регаты и как выстроились для этой беспрецедентной задачи силовые структуры? Arter отправился в Государственный архив, чтобы просмотреть файлы, касающиеся олимпийской регаты, и обнаружил много неожиданных вещей. Читать дальше...

Прибывающие из десяти стран Европы должны оставаться в Эстонии в самоизоляции

С понедельника прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры из-за доли людей, зараженных коронавирусом, должны будут оставаться в самоизоляции в Эстонии в течение двух недель после въезда. Читать дальше...

Почти 30 градусов: жители столицы наслаждались летом несмотря на сине-зеленые водоросли

Согласно данным метеослужбы, в субботу в Эстонии было почти 30 градусов тепла. В прекрасный летний день жители столицы наслаждались теплой погодой. Некоторых не испугали и сине-зеленые водоросли. Читать дальше...

Строительство магазина Lidl начнется на следующей неделе

Перед участком по адресу Калда-теэ, 29 в тартуском районе Аннелинн установлены строительные ограждения, теплушки и охранные ворота . Это означает, что скоро здесь начнется строительство магазина немецкой сети Lidl. Читать дальше...

На Сааремаа завершились раскопки в месте обнаружения золотого браслета

Археолог Марика Мяги провела дополнительные раскопки в месте, в котором в прошлом году был найден золотой браслет III века, цель раскопок – выяснить, что еще могло происходить там около 1700 лет назад. Читать дальше...

Госсуд в начале августа рассмотрит по просьбе президента пенсионную реформу

Пленум государственного суда 4 августа рассмотрит просьбу президента Керсти Кальюлайд признать не соответствующей конституции принятую парламентом 11 марта реформу обязательной накопительной пенсии. Читать дальше...

В Таллинне ночью две машины столкнулись на крупном перекрестке

В первый час воскресенья, в 00.20 ночи, произошла авария в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе, улицы Сыле и улицы Тулика. Читать дальше...

Таллиннский порт модернизирует на европейские деньги D-терминал и порт Мууга

Таллинн и Хельсинки запустят cовместную инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона пойдут на модернизацию порта Мууга и таллиннского D-терминала. Читать дальше...

На улицу любителей уличной еды пришел настоящий праздник