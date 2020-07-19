Российские пилоты впервые в истории сделали победный дубль в "Формуле-2"

Замкнул тройку сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.

Стартовавший 11-м Шварцман первым пересек линию финиша на 15 с лишним секунд раньше Мазепина, а через семь секунд после Никиты гонку закончил Шумахер.

Роберт уже на первом круге вышел на шестое место. При этом он стартовал на жестких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвертым и в течение двух кругов прошел трех соперников.

Мазепин стартовал 16-м и использовал ту же шинную тактику, что и Шварцман. Еще один россиянин - Артем Маркелов из команды BWT HWA Racelab - сошел с дистанции на четвертом круге в результате аварии.

Эта победа для пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing и ученика гоночной академии Ferrari Роберта Шварцмана стала второй подряд в дебютном сезоне.

Прошлогодний чемпион "Формулы-3" укрепил лидерство в личном зачете "Формулы-2".

Вторая гонка сдвоенного этапа Гран-при Венгрии прошла утром в воскресенье. Ее победителем стал итальянский пилот команды Hitech GP Лука Гьотто. Шварцман финишировал четвертым и сохранил лидерство в личном зачете, Мазепин - пятым, Маркелов - 14-м.

Следующий этап "Формулы-2" пройдет с 31 июля по 2 августа на британской трассе "Сильверстоун".