Галерея ⟩ Рыбаки-профессионалы собрались на берегу Эмайыги

Вчера на побережье Эмайыги началось соревнование Emajõe kuningas 2020 («Король Эмайыги 2020»), сегодня мероприятие продолжается. Это третий этап кубковой серии Эстонского союза рыбаков, то есть участвует те, кто увлекается рыбной ловлей всерьез.

Мати Банхард, один из рыбаков, констатировал, что рыба есть, но могло бы быть больше.