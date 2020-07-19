Протесты в Хабаровске из-за ареста Фургала. ФОТО: Igor Volkov/AP

В Хабаровске прошла девятая подряд акция в поддержку арестованного оппозиционного губернатора Сергея Фургала. В воскресенье митинг собрал несколько сотен человек, а накануне на акцию протеста вышли, по разным оценкам, до 50 тысяч.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала прошли также во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает Интерфакс, хабаровчане сначала собрались днем на площади имени Ленина, но из-за жаркой погоды отказались от шествия по центральным улицам и через непродолжительное время разошлись.

Около семи вечера по местному времени протестующие стали собираться снова.

По оценкам корреспондента Би-би-си, на акцию вышли около 300 человек.

Петр Козлов, корреспондент Би-би-си, Хабаровск

Арест губернатора Сергея Фургала задумывали и осуществляли люди, которые не учли всю полноту обстоятельств принимаемого решения. Например, специфику региона, уровень поддержки Фургала среди жителей и, что немаловажно, уровень доверия к федеральному центру.

В последнем из пунктов точно можно было усомниться, после того как 1 июля (всего за 8 дней до задержания Фургала) жители края довольно ясно продемонстрировали свое отношение к власти. Явка и результаты голосования за изменение Конституции оказались заметно ниже, чем у соседей по Дальнему Востоку, и ниже, чем по стране в целом.

Если учесть специфику этого богатого ресурсами региона с нищающим населением, многое становится понятным.

В 2018 году Фургал разбил в пух и прах убаюканного своим окружением за два срока губернаторства Вячеслава Шпорта. Тогда сложилось как минимум два фактора: недовольство населения пенсионной реформой и неспособность Шпорта проявлять эмпатию, думать о людях, заботиться о них и решать их проблемы.

Ведь, в конце концов, голосуют именно люди, а не отчеты о мнимых достижениях и успехах, которые он так лихо и умело поднаторел расписывать в полпредство и Кремль. И они проголосовали по принципу: "кто угодно, лишь бы не тот, на кого указал Кремль".

И последнее по счёту, но не по смыслу. "Фига в кармане" хабаровчан Шпорту стала неожиданностью и для Фургала. Но она дала ему возможность открыть для себя и в себе что-то новое - взять ответственность за целый край, которую он понес с искренним интересом и достоинством.

И даже в федеральной власти, пусть и неформально, признают, что Фургал оказался талантливым политиком и эффективным коммуникатором с людьми. И люди в него поверили.

Недаром поговаривают, что непубличные социологические замеры давали удивительные цифры - якобы рейтинг губернатора украдкой иногда превышал рейтинг президента Путина. Было так или нет, а даже если и было, нам все равно никто не признается.

Но факт остается фактом - как ни пытались различные провластные трактователи смыслов убедить общественное мнение, что в деле Фургала нет политики, а только вскрывшийся криминал (неофициально пробрасывается еще и версия с конфликтом вокруг "Амурметалла"), а на площадях в Хабаровске, Комсомольска-на-Амуре и других городов уже 9 дней твердят, что дело политическое и скандируют "Фургала домой!", "Честный суд!", "Я/Мы Фургал".

Они знают, что им надо - вернуть своего губернатора домой. И уже почти 2 недели обращаются к Владимиру Путину в ожидании ответа.

Но, как известно, у президента всегда плотный график. Оно и понятно - то поздравление Макрона с Днем взятия Бастилии, то телефонные переговоры с Рухани, то поздравление с Днем металлурга.

Возможно, когда-нибудь дойдут руки и до Хабаровска. Вот тогда люди, наконец, услышат, что же он решил. А пока до рекорда молчания еще далеко.

Участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку Фургала, а также скандировали: "Мы пришли сами" - этот лозунг стал реакцией на заявление мэра Хабаровска Сергея Кравчука, утверждавшего, что митинги проплачены.

Участников акции поддерживали сигналившие автомобилисты.

По городу также продолжает ездить "Фургал-мобиль" - машина, обклеенная портретами арестованного губернатора, из которого по громкоговорителю звучат лозунги в его поддержку.

Минздрав региона 19 июля заявил, что фиксирует стабильный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Хабаровске, после того как там начались ежедневные митинги.

О коронавирусе протестующих в Хабаровске до этого предупреждал и мэр: "Подчеркиваю, что на тех, кто собирает горожан на площадях и улицах, лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых акций, и за то, что поставили под удар здоровье хабаровчан, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности."

Днем ранее в городе прошла крупнейшая акция, на которую собрались десятки тысяч протестующих.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали 9 июля и самолетом доставили в Москву.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Все они связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

16 июля Следственный комитет заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к двум убийствам и покушению.

Сам губернатор вину не признает.

Сергей Фургал, депутат Думы трех созывов от ЛДПР, стал губернатором Хабаровского края по результатам выборов, прошедших осенью 2018 года. На них он победил действующего главу региона Вячеслава Шпорта, которого поддерживали Кремль и "Единая Россия".

После сенсационной победы Фургала называли в регионе "народным губернатором".