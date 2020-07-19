Тысячи человек под Парижем выступили против расизма и насилия полиции

В коммуне Бомон-сюр-Уаз в 32 километрах от Парижа в субботу, 18 июля, прошла массовая акция протеста против расизма и полицейского насилия. По оценке властей, в демонстрации участвовали около 2700 человек, несмотря на пандемию COVID-19. Поводом для акции стала четвертая годовщина гибели 24-летнего Адама Траоре после задержания его полицией, передает Deutsche Welle.
Среди демонстрантов были представители профосоюзов, экоактивисты, а также сторонники движения "желтых жилетов". Некоторые из участников держали плакаты с надписью "Мы хотим дышать", что стало отсылкой к резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в американском Миннеаполисе.
Ни один человек не должен умереть таким образом и в таком возрасте, заявила Асса Траоре, сестра молодого человека, родившегося в семье выходцев из Мали. Она призвала выдвинуть против задержавших ее брата полицейских обвинение в убийстве.
В конце мая 2020 года были обнародованы два разных заключения судмедэкспертов о причинах гибели Траоре в 2016 году. Исследование, проведенное по заказу его родственников, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой отчет о вскрытии увязал смерть молодого человека с плохим состоянием его здоровья.