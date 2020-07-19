Тысячи человек под Парижем выступили против расизма и насилия полиции

Среди демонстрантов были представители профосоюзов, экоактивисты, а также сторонники движения "желтых жилетов". Некоторые из участников держали плакаты с надписью "Мы хотим дышать", что стало отсылкой к резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в американском Миннеаполисе.

Ни один человек не должен умереть таким образом и в таком возрасте, заявила Асса Траоре, сестра молодого человека, родившегося в семье выходцев из Мали. Она призвала выдвинуть против задержавших ее брата полицейских обвинение в убийстве.