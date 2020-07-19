Семейный врач: при глотании воды с сине-зелеными водорослями возможны ожоги слизистой рта

"Водоросли выделяют токсины, которые действуют на разные внутренние органы. В зависимости от того, какой токсин, он может повреждать, например, печень, почки, нервную систему. Часто могут быть, например, ожоги слизистой, рта, например, если человек проглотит вод", – предостерег семейный врач Сергей Саади.