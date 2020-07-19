Вс, 19.07.2020
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  • Семейный врач: при глотании воды с сине-зелеными водорослями возможны ожоги слизистой рта

Семейный врач: при глотании воды с сине-зелеными водорослями возможны ожоги слизистой рта

Сине-зеленые водоросли.

ФОТО: Terviseamet

Департамент здоровья все чаще рапортует о новых местах обнаружения сине-зеленых водорослей на пляжах Эстонии. Врачи напоминают, что купание в такой воде опасно для здоровья, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Водоросли выделяют токсины, которые действуют на разные внутренние органы. В зависимости от того, какой токсин, он может повреждать, например, печень, почки, нервную систему. Часто могут быть, например, ожоги слизистой, рта, например, если человек проглотит вод", – предостерег семейный врач Сергей Саади.

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