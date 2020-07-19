Флаг Беларуси. Иллюстративное фото. ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Минске прошла первая крупная акция оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. На ее агитационный пикет собрались несколько тысяч человек - это самое многочисленное оппозиционное выступление в стране за последнее время.

Тихановская недавно получила удостоверение кандидата в президенты. Согласно закону, она может вести агитационную кампанию и рассказывать избирателям о своей программе. Именно поэтому ее митинг проходил как агитационный пикет и был санкционирован властями.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, на очередной президентский срок в числе прочих претендует нынешний лидер страны Александр Лукашенко.

Лишенный регистрации, но действующий в стране правозащитный центр "Весна" сообщает, что в акции приняли участие около 7,5 тыс. человек. О масштабе митинга можно судить по сделанным с дрона фотографиям, которые размещены в "Твиттере".

Во время акции Тихановская заявила, что белорусские избиратели должны быть готовы в случае необходимости бороться за свой выбор. "Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса. Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса", - цитирует ТАСС выступление кандидата в президенты.

Средства массовой информации, которые пытались вести прямую трансляцию с места событий, сообщают, что сигнал мобильного интернета на площади постоянно исчезал, и поэтому стримы периодически прерывались.

Основной оппонент

Муж Тихановской - популярный блогер Сергей Тихановский - с конца мая находится в следственном изоляторе, его обвиняют в нарушении общественного порядка. Он сам планировал выдвигаться в президенты, но после одного из стримов его задержали, и вместо него об участии в выборах объявила жена.

Первым заявлением Тихановской в качестве кандидата в президенты было требование прекратить издевательства над своим мужем в СИЗО. Адвокаты сообщают, что за время ареста блогера трижды помещали в карцер - сначала за то, что сидел на подоконнике; затем за паутину, обнаруженную надзирателями под трехметровым потолком камеры; в третий раз - за то, что выглядел небритым.

Тихановскую считают основным оппонентом Лукашенко на президентских выборах. Два других кандидата, которые также могли составить ему конкуренцию, - бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало - на выборах зарегистрированы не были. При этом Бабарико сейчас также находится за решеткой вместе со своим сыном - их обвиняют в экономических преступлениях.

В воскресенье Тихановская говорила о своем муже - и о других оппозиционерах.

"Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского, потом они не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. А знаете почему? Потому что они испугались, они увидели в этих мужчинах угрозу для власти, - цитирует портал Tut.by выступление Тихановской на пикете в городе Дзержинск, состоявшемся до акции в Минске. - Вы знаете, они не поняли, что угроза не в кандидатах, угроза в самом народе. Это народ, которому надоело жить в унижении и страхе".

"Белый цвет символизирует свободу"

На этой неделе избирательные штабы Цепкало и Бабарико заявили, что будут поддерживать Тихановскую. На воскресном пикете в Минске выступали и две другие женщины, ставшие символом борьбы на этих президентских выборах - глава штаба Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника.

Вероника Цепкало призвала сторонников оппозиции, которые будут голосовать на президентских выборах, приходить на участки с белыми браслетами, чтобы продемонстрировать свою позицию.

"Белый цвет символизирует свободу, что-то новое. Все те, кто будет с таким браслетом, - это означает, что они против действующей власти", - цитирует Цепкало агентство Интерфакс.

Действующий президент Александр Лукашенко, который остается у власти уже 26 лет, заявляет, что пользуется поддержкой подавляющего большинства жителей, хотя социологических исследований по этому поводу в стране не было.

В ответ на выдвижение Тихановской в президенты Лукашенко заявил, что это работа не для женщины. "У нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага", - сказал он, но добавил, что женщин очень уважает. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - говорит Лукашенко.

В воскресенье пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонтназвала недостоверными слухи о госпитализации президента из-за гипертонического криза.

"Не дождётесь", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что 17 июля Лукашенко был якобы отправлен в больницу после встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает корреспондент Би-би-си с места событий, на воскресной демонстрации в Минске не было видно сотрудников милиции в форме. При этом организаторы призывали участников оставаться на площади не более двух часов - именно столько власти разрешили проводить мероприятие.