В результате пожара в Тартумаа погиб человек

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сообщил, что в 21.23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пяйкси волости Пейпсияэре горит баня и что в ней может находиться человек.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, стоящее отдельно здание бани горело открытым пламенем.

В 21.52 спасатели вынесли наружу из горящего здания тело 55-летнего мужчины.

Причины пожара, который локализовали к 22.08, выяснятся в ходе следствия.