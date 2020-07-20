Пн, 20.07.2020
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  • В результате пожара в Тартумаа погиб человек

В результате пожара в Тартумаа погиб человек

Свеча.

ФОТО: unsplash.com

В воскресенье, 19 июля, в Тартумаа при пожаре в бане погиб мужчина.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра сообщил, что в 21.23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Пяйкси волости Пейпсияэре горит баня и что в ней может находиться человек.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, стоящее отдельно здание бани горело открытым пламенем.

В 21.52 спасатели вынесли наружу из горящего здания тело 55-летнего мужчины.

Причины пожара, который локализовали к 22.08, выяснятся в ходе следствия.

С начала года в Эстонии при пожарах погиб 21 человек.

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