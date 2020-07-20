На шоссе столкнулись три автомобиля: пострадали шесть человек, включая двоих детей

Инцидент имел место около 17.05 на 149-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга. В ожидавший возможности совершить левый поворот автомобиль Volvo V50, которым управлял 25-летний мужчина, сзади врезался автомобиль BMW X5, за рулем которого находился, 20-летний мужчина.

От полученного удара Volvo отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем BMW 318D, которым управляла 29-летняя женщина. От удара машину сначала отбросило на дорожные знаки, а затем она выехала в поле.

В больницу были доставлены водитель Volvo и ехавший в этой же машине 50-летний мужчина, а также пассажиры BMW 318D - 3-летняя девочка и годовалый мальчик. Находившимся в этой же машине 31-летнему мужчине и 11-летнему мальчику первую помощь оказали на месте. Находившаяся за рулем женщина не пострадала.