Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

Об этом сообщил руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс, по словам которого, к незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания - штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет.

"В данном случае мы ограничились денежным штрафом", - сказал Петерс, не уточнив при этом размер денежного взыскания.