Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

Работавшие на предприятии в Пярну без обязательной регистрации четверо граждан Грузии и один гражданин Украины избежали депортации из страны, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс, по словам которого, к незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания - штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет.
"В данном случае мы ограничились денежным штрафом", - сказал Петерс, не уточнив при этом размер денежного взыскания.
Смягчающим обстоятельством стало то, что указанные работники имели действующие визы для пребывания в Эстонии, а также были поданы ходатайства об их регистрации в качестве рабочей силы, но положительные ответы на эти заявления предприятие получить не успело.