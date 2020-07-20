Пн, 20.07.2020
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  • Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

Проверка на строительном объекте. Иллюстративное фото.

ФОТО: Сандер Ильвест

Работавшие на предприятии в Пярну без обязательной регистрации четверо граждан Грузии и один гражданин Украины избежали депортации из страны, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс, по словам которого, к незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания - штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет.

"В данном случае мы ограничились денежным штрафом", - сказал Петерс, не уточнив при этом размер денежного взыскания.

Смягчающим обстоятельством стало то, что указанные работники имели действующие визы для пребывания в Эстонии, а также были поданы ходатайства об их регистрации в качестве рабочей силы, но положительные ответы на эти заявления предприятие получить не успело.

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