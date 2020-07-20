Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж

Тегеран согласовал с 5 странами решение передать Франции черные ящики сбитого КСИР лайнера "Международных авиалиний Украины". Их расшифровка начнется в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады, пишет DW.
Бортовые самописцы пассажирского "Боинга", сбитого под Тегераном, доставлены в Париж. Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил утром в понедельник, 20 июля. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, добавил он.
We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 19, 2020
Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk
Иран отправил "черные ящики" авиалайнера во Францию 18 июля в сопровождении представителей Организации гражданской авиации (САО) и судебной власти. Тегеран согласовал решение передать самописцы французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь спустя несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.
В феврале глава МИД Исламской Республики признал неспособность Ирана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "черных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешали ограничительные меры из-за пандемии COVID-19.