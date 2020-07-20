Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж

Бортовые самописцы пассажирского "Боинга", сбитого под Тегераном, доставлены в Париж. Об этом министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил утром в понедельник, 20 июля. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, добавил он.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 19, 2020

Иран отправил "черные ящики" авиалайнера во Францию 18 июля в сопровождении представителей Организации гражданской авиации (САО) и судебной власти. Тегеран согласовал решение передать самописцы французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь спустя несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.