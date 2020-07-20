Исследование: более половины работодателей продолжат использовать возможность удаленной работы

Как выяснилось из проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат свежего опроса, в котором приняло участие около 600 работодателей, 56 % работодателей в ближайшие месяцы планируют продолжить использовать удаленную работу. В течение последних месяцев гибкую организацию труда предлагали своим работникам 76 % организаций.

Исследование выяснило, что до объявления особого положения возможность дистанционной работы предоставлялась немногим меньше, чем на каждом четвертом предприятии (23 %), однако в последние месяцы большинство работодателей (76 %) предлагали работникам возможность работать из дома. А 29 % предприятий во избежание рисков для здоровья направили на удаленную работу всех своих работников. В ближайшие месяцы гибкую организацию труда планируют продолжать более половины, т. е. 56 % работодателей.

Предоставлять возможность дистанционной работы в основном планируют те предприятия, которые и раньше использовали удаленную работу. Однако особое положение позволило улучшить условия для удаленной работы и в тех организациях, где гибкой организации труда раньше не было. Почти на каждом четвертом предприятии (23 %), где возможность удаленной работы раньше не использовалась, в ближайшие месяцы планируется и далее предоставлять возможность гибкой организации труда.

«В ходе исследования выяснилось, что, по словам работодателей, помимо заботы о здоровье работников, гибкая организация труда позволит улучшить имидж работодателя и нанять более квалифицированных работников, – прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – Кроме того, предоставление большей ответственности и свободы повысит мотивацию работников и продуктивность работы, а также освободит руководителя от проверки присутствия на рабочем месте».

«По словам работодателей, основным фактором, препятствующим предоставлению возможности удаленной работы, является привычка, а именно то, что на предприятии не привыкли так работать, – добавил Хенри Аувяэрт. – Также есть опасения, что дистанционная работа потребует больших технологических инвестиций».

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что в не привыкших к удаленной работе организациях в этом видят больше рисков, чем возможностей - например, они боятся, что дистанционная работа вызовет у некоторых членов команды напряженность в связи с чувством несправедливости, и управлять людьми станет намного сложнее.

«Исследование также показывает, что на привыкших к удаленной работе предприятиях ценится прежде всего результат работы, а не время обязательного присутствия на рабочем месте», – добавила Кадри Сеэдер.