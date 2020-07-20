Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасла служебная собака

В пятницу вечером в полицию поступило сообщение, что в деревне Каагвере в Тартумаа пошла на прогулку в лес и пропала пожилая женщина, имеющая проблемы с памятью.
Беспокойство нарастало еще из-за того, что несколько лет назад ее уже объявляли в розыск и поиски также проходили в лесу, пишет Postimees.
Поэтому в первую очередь на вызов отреагировали специалисты Лыунаской префектуры со своими служебными собаками. В той патрульной смене работали двухлетняя служебная собака Рикки, двухмесячный щенок Роми и недавно пополнивший полицейскую семью двухмесячный щенок Карма. Собаки патрулируют вместе, чтобы малыши брали пример со взрослых собак и лучше справлялись с вызовами полицейской работы.
Служебная собака Рикки не позволила усомниться в своих способностях и менее чем за час нашла потерявшуюся в лесу женщину. И хотя с момента ее исчезновения прошло семь часов, к счастью, в лесу не было других людей, что позволило Рикки без колебаний двигаться по следам. Эта служебная собака искала пропавшего человека впервые.
Если ваш близкий человек потерялся в лесу, об этом следует незамедлительно сообщить по номеру 112 и выслушать инструкцию полиции о дальнейших действиях. Возможно, речь идет о такой местности, куда в первую очередь следует отправлять на поиски служебных собак.