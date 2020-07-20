Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасла служебная собака

Беспокойство нарастало еще из-за того, что несколько лет назад ее уже объявляли в розыск и поиски также проходили в лесу, пишет Postimees.

Поэтому в первую очередь на вызов отреагировали специалисты Лыунаской префектуры со своими служебными собаками. В той патрульной смене работали двухлетняя служебная собака Рикки, двухмесячный щенок Роми и недавно пополнивший полицейскую семью двухмесячный щенок Карма. Собаки патрулируют вместе, чтобы малыши брали пример со взрослых собак и лучше справлялись с вызовами полицейской работы.

Полежать на траве и поиграть тоже можно. ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

Служебная собака Рикки не позволила усомниться в своих способностях и менее чем за час нашла потерявшуюся в лесу женщину. И хотя с момента ее исчезновения прошло семь часов, к счастью, в лесу не было других людей, что позволило Рикки без колебаний двигаться по следам. Эта служебная собака искала пропавшего человека впервые.