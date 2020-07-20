Чемпионами Эстонии по триатлону на олимпийской дистанции стали Ряппо и Кивиоя

В Валга накануне прошли соревнования чемпионата Эстонии по триатлону на олимпийской дистанции, пишет Rus.ERR.
В соревнованиях мужчин первым к финишу пришел Хенри Ряппо (1 час, 49 минут и 14 секунд). Всего три секунды проиграл ему Кевин Вабаорг, а третьим с опозданием в три минуты финишировал Йоханнес Сикк.
В женском триатлоне не было равных лидеру сборной Эстонии Кайди Кивиоя, которая преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты и 28 секунд. Катрин Зайцева и Анетте Цуккер проиграли ей более трех минут.