Пн, 20.07.2020
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  • Чемпионами Эстонии по триатлону на олимпийской дистанции стали Ряппо и Кивиоя

Чемпионами Эстонии по триатлону на олимпийской дистанции стали Ряппо и Кивиоя

Хенри Ряппо.

ФОТО: Marko Saarm

В Валга накануне прошли соревнования чемпионата Эстонии по триатлону на олимпийской дистанции, пишет Rus.ERR.

В соревнованиях мужчин первым к финишу пришел Хенри Ряппо (1 час, 49 минут и 14 секунд). Всего три секунды проиграл ему Кевин Вабаорг, а третьим с опозданием в три минуты финишировал Йоханнес Сикк. 

В женском триатлоне не было равных лидеру сборной Эстонии Кайди Кивиоя, которая преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты и 28 секунд. Катрин Зайцева и Анетте Цуккер проиграли ей более трех минут.

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