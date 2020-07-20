Введение единой электронной визы в РФ может быть отложено из-за коронавируса

«Как сложится в действительности, с какого времени она [электронная виза] вступит в действие, будет видно по совокупности обстоятельств, в первую очередь, по мере преодоления последствий пандемии коронавируса», - цитирует дипломата Rus.ERR, который отметил, что официальная информация о новых условиях оформлениях электронных виз будет распространена только после принятия Государственной Думой соответствующего закона.

Первоначально введение единой электронной визы для поездок в Россию планировалось с 1 января 2021 года. Предполагается, что такая виза будет действовать не в отдельных регионах, а по всей территории России, при этом виза станет платной.