Введение единой электронной визы в РФ может быть отложено из-за коронавируса

Сроки введения в действие электронной визы, действующей на всей территории России, могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ, сообщил радионовостям ERR советник российского посольства в Эстонии Дмитрий Лицкай.
«Как сложится в действительности, с какого времени она [электронная виза] вступит в действие, будет видно по совокупности обстоятельств, в первую очередь, по мере преодоления последствий пандемии коронавируса», - цитирует дипломата Rus.ERR, который отметил, что официальная информация о новых условиях оформлениях электронных виз будет распространена только после принятия Государственной Думой соответствующего закона.
Первоначально введение единой электронной визы для поездок в Россию планировалось с 1 января 2021 года. Предполагается, что такая виза будет действовать не в отдельных регионах, а по всей территории России, при этом виза станет платной.
«Стоимость ее оформления, по предварительной информации, составит порядка 50 долларов США, но детям до шести лет она будет выдаваться бесплатно», - сказал Лицкай.