Российские миллиардеры, топ-менеджеры компаний и чиновники получили доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле, утверждает Блумберг. Минобороны России тем временем выписывает добровольцев, на которых вакцину испытывали военные. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
Элитная вакцина
Десятки представителей российской деловой и политической элиты заранее получили доступ к экспериментальной вакцине против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, утверждает Блумберг. По данным агентства, это произошло еще в апреле, то есть перед майским скачком пандемии.
Издание ссылается на свои источники среди миллиардеров и топ-менеджеров крупных компаний и напоминает, что Россия стремится быть одной из первых стран в мире, где удалось разработать вакцину против коронавируса.
Исследования финансируются Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и проводятся вместе с военными, напоминает Блумберг. На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вторая фаза тестирования вакцины, разработанной центром им. Гамалеи, завершится 3 августа, а третья будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке. Западные исследователи также обычно проводят испытания в три этапа.
Программа, в рамках которой представители деловой и политической элиты получили дозы экспериментальной вакцины, законная, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных участников, сказал агентству человек, знакомый с ходом испытаний.
Неясно, каким образом отбирали участников программы, пишет Блумберг. По его данным, речь идет о нескольких сотнях человек. Агентству удалось подтвердить десятки случаев, но никто не разрешил указывать свою фамилию. Пациентам делают прививки, плату за это не взимают. Дмитриев сказал, что он и его семья приняли участие в исследовании. В компании UC Rusal прививки были сделаны многим топ-менеджерам, утверждают источники издания.
Один из топ-менеджеров, которому была введена вакцина, сказал Блумбергу, что у него не было побочных эффектов. По его словам, он решил рискнуть, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью и проводить бизнес-встречи в обычном формате. Другие люди сказали, что после инъекции у них была повышенная температура и боль в мышцах.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему неизвестно о том, чтобы представители элиты получили доступ к российской вакцине от Covid-19.
"Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже", - сказал он Интерфаксу. А директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов сказал агентству: "Это слухи. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи".
Минобороны выписывает добровольцев
Российские военные тем временем объявили, что в госпитале им. Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной минобороны во взаимодействии центром им. Гамалеи.
Речь идет только о добровольцах, которые проходили по программе министерства обороны.
"Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек", - сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Сергей Борисевич.
У добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся человеком, заявил он в интервью газете "Красная звезда". Ученым еще предстоит "огромный пласт аналитической работы", нужно составить итоговые отчеты, пройти государственную регистрацию вакцинного препарата, добавил полковник Борисевич.
В Сеченовском университете в понедельник также выписывают вторую группу добровольцев после вакцинации против коронавируса, сообщил Тарасов. По его словам, добровольцы перенесли введение вакцины "хорошо, у двух только была головная боль и небольшое повышение температуры, все в порядке после введения вакцины".
Россияне не отказываются от моря
Почти четверть граждан отправятся на морские курорты России, несмотря на пандемию, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и ИT-компании "Платформа ОФД". О таком намерении заявили 23% опрошенных.
Еще 21% участников опроса сказали, что планируют отправиться в путешествие по городам России. Каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома.
За границу собираются 17% респондентов, но до сих пор нет ясности, когда Россия возобновит авиасообщение и с какими странами. 13% участников опроса сказали, что проведут отпуск на даче, а 6% заявили, что отправятся в поход.