Вакцина от коронавируса. ФОТО: joel bubble ben/Shutterstock

Российские миллиардеры, топ-менеджеры компаний и чиновники получили доступ к вакцине от коронавируса еще в апреле, утверждает Блумберг. Минобороны России тем временем выписывает добровольцев, на которых вакцину испытывали военные. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Элитная вакцина

Десятки представителей российской деловой и политической элиты заранее получили доступ к экспериментальной вакцине против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, утверждает Блумберг. По данным агентства, это произошло еще в апреле, то есть перед майским скачком пандемии.

Издание ссылается на свои источники среди миллиардеров и топ-менеджеров крупных компаний и напоминает, что Россия стремится быть одной из первых стран в мире, где удалось разработать вакцину против коронавируса.

Исследования финансируются Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и проводятся вместе с военными, напоминает Блумберг. На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вторая фаза тестирования вакцины, разработанной центром им. Гамалеи, завершится 3 августа, а третья будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке. Западные исследователи также обычно проводят испытания в три этапа.

Программа, в рамках которой представители деловой и политической элиты получили дозы экспериментальной вакцины, законная, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных участников, сказал агентству человек, знакомый с ходом испытаний.

Неясно, каким образом отбирали участников программы, пишет Блумберг. По его данным, речь идет о нескольких сотнях человек. Агентству удалось подтвердить десятки случаев, но никто не разрешил указывать свою фамилию. Пациентам делают прививки, плату за это не взимают. Дмитриев сказал, что он и его семья приняли участие в исследовании. В компании UC Rusal прививки были сделаны многим топ-менеджерам, утверждают источники издания.

Один из топ-менеджеров, которому была введена вакцина, сказал Блумбергу, что у него не было побочных эффектов. По его словам, он решил рискнуть, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью и проводить бизнес-встречи в обычном формате. Другие люди сказали, что после инъекции у них была повышенная температура и боль в мышцах.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему неизвестно о том, чтобы представители элиты получили доступ к российской вакцине от Covid-19.

"Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже", - сказал он Интерфаксу. А директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов сказал агентству: "Это слухи. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи".

Минобороны выписывает добровольцев

Российские военные тем временем объявили, что в госпитале им. Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной минобороны во взаимодействии центром им. Гамалеи.

Речь идет только о добровольцах, которые проходили по программе министерства обороны.

"Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек", - сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Сергей Борисевич.

У добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся человеком, заявил он в интервью газете "Красная звезда". Ученым еще предстоит "огромный пласт аналитической работы", нужно составить итоговые отчеты, пройти государственную регистрацию вакцинного препарата, добавил полковник Борисевич.

В Сеченовском университете в понедельник также выписывают вторую группу добровольцев после вакцинации против коронавируса, сообщил Тарасов. По его словам, добровольцы перенесли введение вакцины "хорошо, у двух только была головная боль и небольшое повышение температуры, все в порядке после введения вакцины".

Россияне не отказываются от моря

Почти четверть граждан отправятся на морские курорты России, несмотря на пандемию, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и ИT-компании "Платформа ОФД". О таком намерении заявили 23% опрошенных.

Еще 21% участников опроса сказали, что планируют отправиться в путешествие по городам России. Каждый пятый опрошенный сообщил, что проведет отпуск дома.