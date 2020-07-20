Пн, 20.07.2020
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  • Президент UFC определился с местом и временем боя Нурмагомедов — Гэтжи

Президент UFC определился с местом и временем боя Нурмагомедов — Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

ФОТО: Douglas P. DeFelice/AFP

Президент UFC Дана Уайт рассказал, где и когда пройдет титульный поединок с участием обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, пишет "Чемпионат".

По его словам, бой, запланированный на октябрь, пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Изначально предполагалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Уайта спросили, кто возглавит турнир на «Бойцовском острове» в октябре. «Хабиб будет следующим. Все крупные события, такие как бой чемпиона и первого претендента, пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби», — цитирует его The National.

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