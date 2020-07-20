Март Лаар: Мартина Хельме в его выступлениях никогда не смущали факты

- Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Как против сависааризма был лучшим средством сам Сависаар – в конце концов перегнет палку. Не стоит впадать в отчаяние на каждый писк, доносящийся из Кремля, поскольку, как признавался сам Путин, он пил пиво, когда преподавали историю. Что, естественно, не означает, что мы должны молчать, поскольку на Западе надо быть выступать против глупости. Поскольку EKRE там среди своих друзей этим особенно не занимается. На Западе всегда бывали чудаки – даже те, которые пели Сталину осанну.

- Как бы вы вообще охарактеризовали происходящее сейчас в России?

- Честно говоря, я не хотел бы прокомментировать происходящее в России, поскольку я там уже давно не был. И особенно не хочется. Грустно.

- Возглавляемое вами в свое время «Отечество» отличалось тем, что зачастую его вообще не волновал личный рейтинг, на передний план выдвигались прежде всего государственные интересы. Как вы думаете, подобное поведение было бы возможно и в наше время?

- Конечно, это возможно. Надо только не нестись вслепую к власти, как лошадь на скачках, у которой надеты шоры.

- Большая цель вашего второго правительства состояла в том, чтобы сделать все, чтобы мы вступили в НАТО. У нынешнего правительства я очень больших целей не вижу, хотя времена, конечно, другие. И все же, что могло бы стать маяком для нынешней Эстонии, на который стоило бы держать курс и во имя чего при необходимости можно было бы приносить жертвы?

- Этот вопрос давно преследовал Эстонию. Иногда таких маяков бывает несколько. Может быть, на какую-нибудь большую цель мы наткнемся случайно – пробуя разные вещи. А может быть, целью жизни является жизнь сама по себе. Но какие-то убеждения и принципиальность все-таки должны быть на пути к этой возможной цели.

- Сейчас вы занимаете пост председателя совета Банка Эстонии и в то же время к радости интересующихся историей являетесь весьма плодовитым автором. Над чем вы сейчас работаете?

- Во-первых, уходит в печать отложенная из-за коронакризиса вторая часть мемуаров «Наперегонки со временем», которая должна появиться на прилавках к концу года. Она рассказывает о втором правительстве «Отечества» и более широко – 1995-2000 годов, о которых так подробно не писали, о стремлении в НАТО и рождении э-правительства. Как гласит заглавие, речь шла об отчаянном стремлении в НАТО, прежде чем российский медведь вновь успеет вставить свою ногу в дверь. Потому что мы знаем, что случилось со странами, где это удалось.

Наряду с этим я получаю удовольствие от нескольких проектов, направленных отчасти на Эстонию, отчасти на международную арену. Теперь кажется, правда, что я должен, наконец, утвердительно ответить на просьбы написать рассчитанный на международную арену обзор переходных для посткоммунистического мира лет, сравнив страны и сделав некоторые выводы. Кажется, что спрос есть.

- На дворе лето, во время отпусков у людей больше времени читать. Можете что-то порекомендовать? Что вас в последнее время увлекло из прочитанного?