Государство начало поиск поставщика услуги курсов эстонского языка

Целевая группа услуги - новые иммигранты, которые уже поселились в Эстонии. Языковое обучение должно дать им базовые знания государственного языка, что является необходимым условием для того, чтобы самостоятельно справляться с жизнью в эстонском обществе, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел.

По словам министра по делам народонаселения Рийны Сольман, необходимо постоянно предлагать языковое обучение, чтобы люди, которые поселились в Эстонии, имели возможность начать изучать государственный язык, что, в свою очередь, будет способствовать их возможности познакомиться с нашей страной, обычаями и традициями.

Сольман объяснила, что роль нового партнера по тендеру заключается не только в изучении языка на уровне А1, но и в проведении тренингов по изучению языка на уровне А2, поскольку предыдущие участники программы заинтересованы в продолжении обучения.

Для повышения эффективности услуги планируется проводить языковое обучение без посреднического языка. Это, в свою очередь, cделает переход к следующему уровню изучения языка более логичным для учащегося, а также позволит больше практиковать государственный язык.

Объем обучения одного участника составляет 100 часов на уровне А1 и 150 часов на уровне А2, соответственно, что также включает в себя часть самостоятельного обучения.

Языковое обучение проводится в основном в Таллинне, Тарту и Нарве, но у государства есть желание охватить и другие регионы Эстонии. В период 2015–2019 годов 3079 человек приняли участие в языковом обучении по программе адаптации, а на начальный период запланированное количество составляет порядка 2400 человек.