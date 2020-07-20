В Азери планируют посмтроить битумный завод стоимостью 35 млн евро

Компания N.R Energy хочет построить битумный завод вместе с резервуарным парком в порту Азери на территории площадью 10 гектаров и создать в волости Виру-Нигула до 150 новых рабочих мест, сообщила компания.

Руководитель N.R. Energy Ахто Тислер пояснил, что в настоящее время проект находится на ранней подготовительной стадии: предприятие установило первые контакты с местным самоуправлением, чтобы представить свои планы. «Первоначальная реакция местного самоуправления вдохновляет, и мы продолжим реализацию проекта. Прежде чем приступить к делу, необходимо пройти процесс планирования, оценки и проектирования, что займет не менее 2 лет. Согласно оптимистичному прогнозу, первые тонны битума в Азери могут быть готовы в 2025 году», - сказал Тислер.

Окончательная стоимость проекта будет уточнена во время проектирования и зависит от изменений в ближайшие годы закупочных цен. Основное финансирование проекта обеспечивает N.R. Energy OÜ.

По словам волостного старейшины Виру-Нигула Эйнара Валлбаума, создание новых рабочих мест в регионе можно только приветствовать, но строительству завода должно предшествовать тщательное планирование, в ходе которого будет оценено воздействие проекта на окружающую среду и предоставлено слово всем заинтересованным сторонам.

Тислер отметил, что N. R. Energy планирует строительство завода уже 15 лет, основательно изучив лучшие примеры аналогичных производств и технологий в Европе и Скандинавии.

«В процессе производства, основанном на признанной во всем мире технологии Biturox, мы используем в качестве сырья тяжелые нефтепродукты, которые будут доставлять в Азери по железной дороге или по морю. Готовая продукция – битум различного назначения, который планируется продавать в страны Балтии для дорожного строительства, а также экспортировать на международные рынки. Глобальные геополитические решения настолько сильно повлияли на безопасность поставок битума в нашем регионе, что это делает переработку нефтепродуктов на территории Эстонии целесообразной и необходимой для дорожного строительства», - пояснил Тислер.

Наряду с экспортом битума учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy OÜ снабжает тепловой энергией 22 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных.