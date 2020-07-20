Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 79-летнего Василия

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 79-летнего Василия, который покинул свой на Хийумаа этим утром, 20 июля.
Василий покинул дом в деревне Луйдья около 6 утра и не вернулся. Из-за состояния здоровья мужчины не может адекватно воспринимать окружение и может попасть в беду без посторонней помощи.
На данный момент полицейские ищут его в округе, описание передано патрулям.
Василий ростом около 172 см, у него короткие седые волосы. На нем были надеты коричневая рубашка и серая жилетка. На ногах калоши. Ходит он быстро, общается только на русском языке.
Всех, кто видел человека на фото или знает о его возможном местоположении, сообщить полиции по номеру 5300 9330 или 112.