Пн, 20.07.2020
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  • Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 79-летнего Василия

Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 79-летнего Василия

Василий.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 79-летнего Василия, который покинул свой на Хийумаа этим утром, 20 июля.

Василий покинул дом в деревне Луйдья около 6 утра и не вернулся. Из-за состояния здоровья мужчины не может адекватно воспринимать окружение и может попасть в беду без посторонней помощи.

На данный момент полицейские ищут его в округе, описание передано патрулям.

Василий ростом около 172 см, у него короткие седые волосы. На нем были надеты коричневая рубашка и серая жилетка. На ногах калоши. Ходит он быстро, общается только на русском языке.

Всех, кто видел человека на фото или знает о его возможном местоположении, сообщить полиции по номеру 5300 9330 или 112.

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