Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 79-летнего Василия

Василий покинул дом в деревне Луйдья около 6 утра и не вернулся. Из-за состояния здоровья мужчины не может адекватно воспринимать окружение и может попасть в беду без посторонней помощи.

На данный момент полицейские ищут его в округе, описание передано патрулям.

Василий ростом около 172 см, у него короткие седые волосы. На нем были надеты коричневая рубашка и серая жилетка. На ногах калоши. Ходит он быстро, общается только на русском языке.